Yerli tren setinde seri üretim başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli imkânlarla üretilen sürücüsüz metro setlerinin Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarında kullanılacağını açıkladı. İstanbul Havalimanı Metrosu Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni'nde konuşan Uraloğlu, "Nisan 2023'te ilk Milli Elektrikli Tren Setleri'mizi hizmete aldığımız, eylül ayında yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro aracımızı raylara indirdiğimiz ve şimdi de Halkalı- İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hatlarında kullanılacak ilk sürücüsüz yerli metro setimizi teslim alarak taçlandırdığımız bir yıl oldu. 2023 yılında Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir başlangıç yaparak yerli aracımız TOGG'a kavuştuğumuz gibi yerli ve milli sürücüsüz metro setlerimize de kavuştuk" şeklinde konuştu. Uraloğlu, Türkiye'nin saatte 160 kilometre hıza sahip Yeni Sakarya ismi verilen ilk Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti Projesinde, 2 prototip setin tamamlanarak hizmete sunulduğunu, seri üretime başlandığını ve 2030 yılına kadar bu tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlamayı planladıklarını kaydetti.Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi'nde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldiklerini ifade eden Uraloğlu, "2024 yılında prototip üretimin tamamlanmasını planlıyoruz" diye konuştu. 2023 yılında İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu'nda bir ilk yaşandığını da hatırlatan Uraloğlu, "Yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladık. Şimdi, teslim aldığımız sürücüsüz yerli metro setimizi de Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarımızda kullanacağız" açıklamasında bulundu.2024 yılı ilk çeyreğinde İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattının, Kağıthane-Gayrettepe kısmını da açmayı planladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattının yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hattımızın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı- Kayaşehir kesimini de Mart 2024'ten önce hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.