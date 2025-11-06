Yeşil dönüşüm parça ve ekipman ihracatı

AVRUPA, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırıyor. Güneş paneli konstrüksiyonları, bağlantı elemanları, rüzgâr türbini parçaları ve şarj istasyonu bileşenleri gibi alt üretim kalemlerinde Türkiye güçlü. Büyük teknolojiyi üretmek zorunda olmadan, parçayı ihraç ederek yüksek katma değer sağlamak mümkün.

ZANAAT İHRACATINDA YENİ DÖNEM

Avrupa'da usta bulmak her geçen yıl zorlaşıyor. Marangoz, kaynakçı, seramik ustası gibi el emeği gerektiren meslekler yaşlanıyor. Türkiye ise zanaat kültürünü hâlâ güçlü şekilde koruyor. 2026'da proje bazlı ekiplerin Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelere geçici çalışma modeliyle açılması bekleniyor. Bu, hem hizmet ihracatı hem de atölye ürünlerinin değerli hale gelmesi anlamına geliyor. Körfez, Afrika ve Orta Asya'da gıda kayıpları yüksek. Bu nedenle soğuk hava depoları, raf sistemleri ve lojistik altyapılara talep hızla yükseliyor. Türk firmaları bu alanda hem pratik çözüm hem de uygun maliyet sunabiliyor. 2026'da bu sektör stratejik ihracat alanlarından biri haline gelecek. Eski ihracat modeli fuar + bayi ağıydı. Yeni model ise dijital pazar araştırması, online müşteri bulma ve video görüşme ile anlaşma. Bakanlık ve odaların veri platformları sayesinde KOBİ'ler artık alıcıları haftalar değil günler içinde tespit edebiliyor. 2026'da ihracata başlamak daha erişilebilir olacak.