Yeşil enerji için rekor başvuru: 110 milyar $

Yeniekonomi modeli ile büyümesini sürdüren ve özelikle enerji sektöründe bir hub olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'ye güven, özel sektörün yatırım iştahına da yansıdı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, depolamalı rüzgâr ve güneş enerjisi santrali kurmak için rekor düzeyde başvuru yapıldığını söyledi. Yılmaz, EPDK tarafından hazırlanan ve 19 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren elektrik depolama düzenlemesi sonrasında, depolamalı rüzgâr ve güneş santrali kurmak için yapılan başvurulara ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.Emre amade kapasitenin artırılmasıyla sistem güvenliğinin pekiştirileceğine ve kesintili üretimden dolayı sıkıntı yaşayan sistem işletmeciliğinin rahatlatılacağına işaret eden Yılmaz, "Düzenleme yayımlanalı henüz 2 hafta olmadan kurumumuza depolamalı rüzgâr ve güneş santrali kurmak için rekor düzeyde başvuru yapıldı. Şu anda 110 milyar dolara ulaşan bir yatırım talebi söz konusu. Mevcut kapasite dikkate alındığında, bu miktarın 40-45 milyar dolarının sahaya yansımasını bekliyoruz" diye konuştu.Yatırımcının ortaya koyduğu bu iştahın hem sektör hem de Türkiye için gurur verici olduğunun altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu düzenlemeyi, ülkemizin potansiyeline inanarak ve yatırımcımıza duyduğumuz güvenin boş çıkmayacağını bilerek yaptık. 'Enerji sektöründe yeni bir dönem başlıyor' derken bu içi boş bir söylem değildi. Sadece yatırım tutarı olarak değil, istihdam, yerli teknolojilerin ve batarya üretiminin gelişimi noktasında da ülkemizi çok güzel günler bekliyor. Bu süreçte bize daima destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz."Yılmaz, EPDK'ye şu ana kadar yapılan başvuruların kurulu güç olarak 67 bin 349 megavata karşılık geldiğini belirtti. Hali hazırda 909 adet başvuru yapıldığını aktaran Yılmaz, bunlardan 19 bin 881 megavat kurulu gücündeki 334 başvurunun güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi, 47 bin 468 megavat kurulu gücündeki 575 başvurunun ise rüzgâr enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi tesisi kapsamındaki başvurular olduğunu bildirdi.