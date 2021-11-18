Yeşil kalkınma dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini ortaya koyduğunu belirten Çevre
, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeşil kalkınma devriminin gerektiği yapısal dönüşümünün el birliğiyle gerçekleştirilmesi gerektiğini, bu anlayışla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ile tüm sanayi bölgelerinin sıfır atığa geçmesi yönünde ortak bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.
KARBON GAZI AZALACAK
Bakan Kurum, "Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Sanayi Siteleri olan; Konya
'da 2 bin 690 dükkâna sahip motorlu sanayi sitesinin ve Samsun
'da bin 526 işyeri kapasiteli İlkadım Toybelen Sanayi Sitesinin temellerini attık. Tüm yeni sanayi alanlarımızda; güneş panelleri yer alacak, atık getirme merkezi olacak. Arıtılmış atık sularını yeniden kullanan, kendi elektriğini üreten, atık yağını toplayan, yeşil etiket sahibi tesisler olacak. Şehirlerdeki karbon gazı üretim miktarı azalacak. İnsan sağlığı açısından; sanayicilerimize, daha sağlıklı, çevreye saygılı, iklim dostu bir çalışma ortamı sunmuş olacağız. Önümüzdeki süreçte, sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik ilave tedbir ve teşvikleri de artıracağız. Bizim temel hedefimiz yeşil dönüşüm çerçevesinde tüm sanayi bölgelerimizi sıfır atığa uyumlu, yeşil kalkınma hedefimize uygun hale getirmektir" şeklinde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortak hedefinin tüm OSB'leri 'Yeşil OSB'lere dönüştürmek olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, "Tüm sanayi bölgelerimizi kirlilikten arındıracak, şehirlerimizi, çevremizi, doğamızı korumaya yönelik her türlü tedbiri alacağız. Avrupa Yeşil Mutabakatıyla başlayan yeşil dönüşüm sürecine yönelik OSB'lere eğitimler vereceğiz. Yine, her üniversitemizin belirlediği İklim Elçisi gençlerimizin de katkısıyla 207 üniversite kampüsünün tamamını 'İklim Dostu Kampüse' dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.
70 OSB'YE İNCELEME
BAKAN Kurum, "Marmara Bölgesindeki 70 OSB'nin tamamında inceleme ve denetim yapıyoruz. Yürütülen çalışmalar sonucunda 13 OSB'ye ait 14 atık su arıtma tesisinde dönüşüm yapılması gerektiği tespitinde bulunduk. Bu OSB'lerden 4'ü için yeni atık su arıtma tesisi yapılması, 2 OSB'nin atık su arıtma tesisinde kapasite artışına gidilmesi, 8 OSB'nin atık su arıtma tesisinde ise bakım onarım ve revizyon yapılması gerektiğini belirledik. OSB yönetimleri atık su arıtma tesislerinin dönüştürülmesine dair iş termin planlarını hazırlayarak, bakanlığımıza sundu. OSB'lerin yürüttükleri çalışmaları titizlikle takip ediyoruz" şeklinde konuştu.