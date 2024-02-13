Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Giriş Tarihi: 13.2.2024 08:54

Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Ticaret Bakanlığı tüketici için arz güvenliğini ve fiyat dalgalanmasını engellemek amacıyla yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi geçici bir süreyle sıfıra indirildiğini duyurdu.

AA
Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır oldu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA