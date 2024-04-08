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Giriş Tarihi: 9.4.2024

Yıkılan şehirler yeniden hayat bulacak

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Yıkılan şehirler yeniden hayat bulacak
Türkiye Tasarım Vakfı kurucusu ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Malezya Başbakan Enver İbrahim'in ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i de ziyaret ederek savaş ve depremlerle yıkılan şehirlerle ilgili çalışmalarını anlattı. Hedef; Ukrayna, Filistin gibi savaş ve deprem gibi doğal afetlerden etkilenen ülkelerde sürdürülebilir şehircilik çalışmaları yapmak. Hatay başta olmak üzere deprem bölgelerinin ihyasına yönelik Türkiye Tasarım Vakfı tarafından oluşturulan Assembly for Synthesizing Innovation (ASİ) uluslararası bir yapıya dönüştü.



Global Humanitarian Urbanism Support Organisation (GHUSO) adıyla yoluna devam eden oluşum için çalışmalarını sürdüren Türkiye Tasarım Vakfı kurucusu ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, dünyada eşi görülmemiş bir iş birliği yürütüyor. Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşen Kalyoncu, aynı bağlamda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir araya geldi. Kalyoncu, yaptığı açıklamada, "Bugün, Pakistan'da Başbakan Sayın Şahbaz Şerif'e GHUSO hakkında bilgi verdim ve kardeş ülke Pakistan ile işbirliği düşüncemizi aktardım" ifadelerini kullandı. Kalyoncu, Şerif'in 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'ye ilk gelen liderlerden birisi olduğunu hatırlatarak, Türkiye ve Pakistan'ın ortak vicdanı paylaştığını vurguladı.
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Yıkılan şehirler yeniden hayat bulacak
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