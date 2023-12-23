Yılbaşı öncesi merdiven altı üretime dikkat!

Yeniyıla sayılı günler kala, gösterişli hediye sepetlerine konulan kuruyemişler başta olmak üzere çikolata, şekerleme gibi ürünlerde merdiven altı üretim arttı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılbaşı gibi özel günler, gösterişli hediye sepetlerine konulan kuruyemişler, çikolata, şekerleme vb. gibi ürünler ile merdiven altı üretim yapan fırsatçıların piyasaya en fazla girdiği günlerdir. Ancak her yerde görmeye başladığımız parıltılı yılbaşı sepetlerinin içerisi aynı kalitede değil. Albenili ve janjanlı paketlerin içi tarihi geçmiş, merdiven altı, kalitesiz ve sağlıksız ürünlerle dolu olabiliyor. Denetim konusunda yerel yönetimlere ve emniyet güçlerimize çok görev düşüyor" dedi. Bu dönemde tarihi geçmeye yakın olan bazı ürünlerin yeni gibi rafra yerleştirilip indirim adı altında satışa sunulabildiğini belirten Palandöken, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.