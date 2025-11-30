Yıllık 1 milyar dolar ihracattan günlük 1 milyar dolar ihracata...

Türkiye ekonomisi, büyük bir bölümü 2002'den sonra olmak üzere, son 40 yılda önemli bir dönüşüme imza atarken, ihracat hamlesi bu sürecin adeta lokomotifi oldu. Ulaştırma ve altyapıya yapılan yatırımlar, ticaret diplomasisi ile yaratılan yeni pazarlar ve sağlanan destekler ihracatta tarihi rekorların kırılmasını sağladı. Türkiye 1973'te yıllık 1 milyar dolar, 1987'de aylık 1 milyar dolar ihracat yaparken, 2025 Türkiye'sinde günlük 1 milyar dolar ihracat yapılır hale geldi.1985'te 8 milyar dolar, 2002'de 36.1 milyar dolar olan mal ihracatı bu yıl 270 milyar dolara ulaştı. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatı ise 2025'te 121.2 milyar dolara çıktı. 24 milyar dolarla en yüksek ekim ihracatına imza atılırken, yıllık bazda da 270.2 milyar dolarla rekor kırıldı. Son 30 ayın 17'sinde aylık ihracatta rekor kırıldı. Yıllıklandırılmış olarak ekim ayı sonunda mal ve hizmet ihracatı 391.4 milyar dolara ulaşarak, yıl başında belirlenen 390 milyar dolarlık hedef aşıldı.Ticaret Bakanlığı, 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ihracatta rekabetçiliğin artırılmasından yeni pazarlarda güçlenmeye, yerli üretimin korunmasından ithalat bağımlılığının azaltılmasına kadar birçok hedefte stratejik adımlar atacak. Ürün ve pazar çeşitliliği artırılırken, dünya ticaretinden alınan pay yükseltilecek. İthalatın yerli üretim üzerinde neden olduğu tehditlere karşı, uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yerli üretimin korunması sağlanacak ve ithalata bağımlılığın azaltılması yönünde üretim ve teşvik politikaları uygulanmaya devam edilecek. Ticaret diplomasisi daha etkin kullanılacak, ihracatçılara yeni finansman imkânları sunulacak ve dijitalleşme adımları hızlandırılacak.İş ve yatırım süreçlerinin basitleştirilmesi kapsamında, dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması için gümrük idareleri ile gümrük kapılarının, işlem kapasiteleri artırılacak. Yenilikçi girişimlerin kurulmasını teşvik etmek üzere, şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan dijital uygulamalar hayata geçirilecek. Yeni Orta Vadeli Program'a göre, potansiyel ihracat pazarlarına yönelik yeni ticaret anlaşmalarının müzakere edilmesi için ticaret diplomasisi araçları etkin şekilde kullanılacak. Özellikle stratejik önemdeki Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere bölgesel bağlantısallık projelerinin ülke öncelikleri doğrultusunda desteklenmesi için jeoekonomik politikalar yürütülecek.OVP kapsamında, ihracatçıların rekabet güçlerinin artırılması amacıyla özellikle yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracatına öncelik verilerek, alıcı kredilerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecek. Firmaların, dış pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve "Türk malı" imajının güçlendirilmesine yönelik, uluslararası markalaşma faaliyetlerinin desteklenmesine hızla devam edilecek. Ülke etiketi altında tüm destinasyon ve ürün markalarının tanıtımı, mevcut ve gelişmekte olan pazarlarda, yeni iletişim modelleri de hayata geçirilerek sürdürülecek. Coğrafi işaretli olanlar da dahil olmak üzere, ihracat potansiyeli yüksek ürünlerin, yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla uluslararası markalaşma stratejileri geliştirilmeye devam edilecek.