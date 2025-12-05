Yıllık ihracatta rekor 270.6 milyar $

Enflasyonu düşürürken yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan taviz vermeyen Türkiye, yıllık ihracatta yeni bir rekora imza attı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı ihracatının, olumsuz takvim etkisine rağmen yüzde 2.2 artışla 22.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Kasım itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270.6 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşti" dedi.

31 AYIN 17'SİNDE REKOR KIRILDI

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinde ihracatın bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.9 arttığını, ithalatın yüzde 4.4 azaldığını belirten Bolat, "Bu yılın 11 ayının 9'unda mal ihracatında aylık net artışlar sağladık. Son 31 ayın 23'ünde aylık mal ihracatımızı artırmış olduk. Bir de son 31 ayın 17'sinde aylıklarda rekorlar kırıldı" dedi.

Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 122,5 milyar dolara ulaştığını dile getiren Bolat, "Böylece hedeflenen 390 milyar dolarlık toplam mal ve hizmetler ihracat rakamını, kasım itibarıyla yıllıklandırılmışta 393.1 milyar dolar seviyesine yükseltmiş olduk. Bu rakam, geçen yılki 379 milyar doların tam 14 milyar dolar fazlasıdır" diye konuştu. Kasımda ithalatın yüzde 2.6 artışla 30.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Bolat, ocak-kasım dönemine ise ithalatın yüzde 5.7 artışla 329.7 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

1.008 FİRMA İLK KEZ İHRACAT YAPTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, kasım ayında 1.008 firmanın ilk kez ihracat yaptığını ve bu firmaların dış satımının ihracata katkısının 62 milyon doları aştığını belirtti. Gültepe, "Karamsarlığa hiçbir zaman düşmedik, yolumuza devam ediyoruz" dedi.