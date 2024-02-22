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Giriş Tarihi: 23.2.2024

Yılmaz Deutsche Bank temsilcileriyle görüştü

Yılmaz Deutsche Bank temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Marty Durbin ve Deutsche Bank üst yöneticileriyle görüştü. Yılmaz, görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Deutsche Bank Gelişmekte Olan Piyasalardan Sorumlu Yöneticisi Sameen Farooqui, Deutsche Bank Türkiye Genel Müdürü Orhan Özalp ve Asya Pasifik-Orta Doğu Operasyonlarından Sorumlu Yöneticisi Chandra Mallika ile bir araya geldiklerini kaydetti. Yılmaz, "Türkiye'nin makro politikalarını paylaşarak, ülkemizdeki yatırım fırsatları ve işbirliği imkânlarını değerlendirdik" ifadesini kullandı.
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Yılmaz Deutsche Bank temsilcileriyle görüştü
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