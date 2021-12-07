Yolcu sayısı 11 ayda 118 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre havalimanlarında kasım ayında üst geçişler ile birlikte toplam 127 bin 512 uçak trafiği gerçekleşirken salgın sürecinde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın kasım ayında, 2019 yılının aynı dönemine oranla eski seviyesine yaklaştı.



SALGIN ÖNCESİNE YAKLAŞILDI



Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 6 milyon 280 bin 560, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 15 bin 616 oldu. Böylece kasımda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 11 milyon 314 bin 809 yolcuya hizmet verildi.2019 yılı kasım ayında ise 14 milyon 517 bin 491 yolcu trafiği olmuştu.



Bu yılın kasım ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2019 yılının aynı dönemine göre kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinin yüzde 79'u, dış hat yolcu trafiğinin yüzde 77'si ve toplam yolcu trafiğinin ise yüzde 78'i oranında gerçekleşme sağlandığı görüldü.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise kasım ayında iç hatlarda 60 bin 100 ton, dış hatlarda 225 bin 270 ton, toplamda ise 285 bin 370 ton oldu.



YOLCU SAYISI 11 AYDA 118 MİLYONU GEÇTİ



Kasım ayına ait verilerin açıklanmasıyla birlikte on bir aylık dönemde ise Türkiye genelindeki havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 686 bin 517, dış hatlarda 426 bin 613 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 339 bin 589 uçak trafiği gerçekleşmiş oldu

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 63 milyon 327 bin 187, dış hat yolcu trafiğinin 54 milyon 928 bin 772 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 118 milyon 419 bin 280 yolcuya hizmet verildi.



Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 647 bin921 ton, dış hatlarda 2 milyon 442 bin 603 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 90 bin 523 tona ulaştı.



İHL'Yİ 33.2 MİLYON YOLCU KULLANDI



İstanbul Havalimanı'nda on bir aylık sürede, iç hatlarda 72 bin 813, dış hatlarda 178 bin 834 olmak üzere toplam 251 bin 647 uçak, 9 milyon 635 bin 405'i iç, 23 milyon 626 bin 518'i dış hat olmak üzere toplam 33 milyon 261 bin 923 yolcuya hizmet verildi.



Genel havacılık ve kargo uçuşlarının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 37 bin 780 uçak trafiği olurken iki havalimanında aynı dönemde 289 bin 427 uçak trafiği gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda kasım sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 39.213 ton, dış hatta 652.304 ton, toplamda ise 691.517 ton oldu.

Taşınan kargo miktarının yüzde 31,3'üne karşılık gelen kısmı sadece kargo amaçlı 12.635 uçuş ile gerçekleştirildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise kasım sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 7.820 ton, dış hatta 774.798 ton, toplamda ise 782.618 ton oldu.