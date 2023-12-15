YTAK başvuruları 20 Aralık’ta başlıyor: Şimdi yatırım zamanı

Türkiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefli ekonomik program kapsamında çeşitli sektörlerin gelişimini desteklerle hızlandırmayı amaçlıyor. Yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişim sağlaması, yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandırması, cari denge ve fiyat istikrarına katkı vermesi hedeflenen 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ne (YTAK) başvurular 20 Aralık'ta başlıyor. Programla yüksek teknolojili ürünlerin üretilerek yurtdışına katma değerli satışı öngörülüyor. YTAK Programı, 20 Aralık'tan itibaren çeşitli alanlarda iş yapan kişi ve kuruluşların projelerini uygulamalarına imkân sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, YTAK'a sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede YTAK'a vurgu yaparak, "Tüm sanayicilere açık davet: Şimdi yatırım zamanı" değerlendirmesinde bulundu.Nitelikli yatırımları desteklemek için oluşturulan bir program niteliği taşıyor. Firmaların yatırım projeleri için alacakları "teknoloji ve strateji puanı (TSP)"göz önünde bulundurularak, yatırım tutarı en az 1 milyar lira olan projelere YTAK tahsis edilecek. Azami 10 yıl vadeli kullandırılacak kredilerin faiz oranı yüzde 30 ila yüzde 15 aralığında belirlenecek. 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanıyor.Sadece Türkiye'de yerleşik şirketler YTAK'a başvurabilecek. Stratejik yatırımlar, proje bazlı yatırımlar ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, ürün veya teknoloji koşulu aranmaksızın başvuruda bulunabilecek. Yatırım projelerinin büyüklüğü 1 milyar liradan az olamayacak.YTAK için başvurular 20 Aralık'tan itibaren Bakanlıkça uygulamaya konulacak elektronik portal (https://yatirimkredisi. sanayi.gov.tr) üzerinden çevrim içi alınacak. Başvurular, ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Başvurular, portal üzerinden firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecek.YTAK'A bir yatırımcı en fazla 3 farklı başvuru yapabilecek. Aynı içerikle başka bir başvuru yapılması durumunda mükerrerler reddedilecek. Finansman programının sona ermesi, durdurulması veya programa tahsis edilmiş limitlerinin dolması durumunda yapılan duyuru kapsamında başvuru alınmasına son verilecek.ÖN başvurunun onaylanmasını müteakip 3 ay içinde kesin başvuru tamamlanmazsa değerlendirme süreci sonlandırılacak. Kesin başvuru sürecinde, başvuruda düzeltilmesi gerekli hususlar bulunduğunun anlaşılması halinde, başvuru sahibine gerekli düzeltmelerin yapılması için 1 ay süre tanınacak.Kesinbaşvurunun tamamlanmasının ardından Teknik Komite'deki başkan ve üyelerin her biri tarafından ön koşul haricindeki kriterlere göre puanlama yapılarak "Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Değerlendirme Formu" doldurulacak. Verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan form, elektronik portal üzerinden firmaya bildirilecek. Teknik Komite tarafından yatırım teşvik belgesi bulunmadan finansman programına başvurması uygun görülen projeler için yatırımcıya ayrıca resmi yazıyla bildirim yapılacak.BAŞVURU sürecinde yapılacak değerlendirmeye esas alt kriterler ve başvuru sahibinden talep edilecek bilgi ve belgeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayına açılacak elektronik portalda ilan edilecek.YTAK çerçevesinde 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için SARS ve koronavirüs aşıları, insülin içeren ilaçlar, hava filtreleyen ve arıtabilen makine ve cihazların da yer aldığı 284 stratejik öncelikli ürün belirlendi.ÖN başvuru süreci içinde sunulan bilgiler değerlendirilecek. Ön koşulu sağladığına karar verilen başvuru sahipleri, kesin başvuru yapmaya hak kazanacak. Başvuruda düzeltilmesi gerekli hususlar bulunduğunun anlaşılması halinde, başvuru sahibi düzeltme yapılması için bilgilendirilecek. Değerlendirme süreci, gerekli düzeltmelerin başvuru sahibince tamamlanmasının ardından devam ettirilecek.PROGRAMkapsamındaakıllışebeke velazer teknolojilerindendijital ikizlere,dikeytarım uygulamalarındanyeninesil araçlara,sanalgerçekliksistemlerindenakıllı vebeyin implantlarına,yapay zekâtemelli otonomsürüşteknolojilerindenblokzincirlere,giyilebilenteknolojilerdenenerjihasadı vedepolamasıyapabilenesnekelektronikcihazlarakadar 261teknolojialanındakiprojelerdesteklenecek.