Yüksek asgari ücret Türkiye’yi sevince boğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 asgari ücretinin 8 bin 506 TL olması vatandaşlar tarafından da mutlulukla karşılandı. "Cumhurbaşkanımız bizi enflasyona ezdirmedi" diyen vatandaşlar, "Bu artış milyonlarca asgari ücret çalışanına nefes aldıracak" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanımız 'Yılbaşında da çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' demişti, dediğini yaptı. Ekonomik olarak daha rahat edeceğiz.Zamdan memnunum. Piyasada fahiş fiyat uygulayanlar dizginlenirse bu para bize yeter.Bu artış milyonlarca asgari ücretliye nefes aldıracak. Yeni yılda enflasyon biraz düşerse aldığımız paranın bir kısmı cebimizde kalacak.Her şeyin fiyatının arttığı dönemde bu maaş artışı herkese iyi gelecek.Cumhurbaşkanımız, her zamanki gibi işçinin yanında durarak, bizi enflasyon canavarına ezdirmedi.Dar gelirli insanları düşünerek 6 ay içinde çalışanlara yüzde 54 gibi rekor bir zam yapan Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun.Geçen yılki zam gibi bu zam da iyi bir rakam. İnşallah ekonomik sorunlar bir an önce çözülür.Hayat şartlarını zorluğuna karşı çok iyi gelen bir zam oldu.Cumhurbaşkanımız beklediğimiz rakamı açıkladı. Enflasyonun düşmesi bizi daha çok mutlu edecek.Aylardır beklediğimiz asgari ücret zammı, istediğimiz gibi açıklandı.Emekli maaşlarının da aynı şekilde artacağına ve piyasanın Cumhurbaşkanımız önderliğinde kontrol altına alınacağına inanıyoruz.Zam gayet makul. İşvereni de düşünmek gerekiyor. Daha fazlası olsaydı işveren de kesinlikle mağdur olurdu.İşçinin hakkını her daim koruyan kollayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.Yanımda yaklaşık 50 arkadaşımız çalışıyor. Onlar sayesinde ekmek yiyoruz. Ücret işçilerimize az bile.Geçen yıla oranlar büyük bir artış oldu. Ekonomimiz daha iyiye gittikçe bu ücretler işverenleri de etkilemeyecek.Asgari ücret gayet makul ve vatandaşın yarasını saracak kadar iyi oldu.Her şey pahalanmıştı. Yeni asgari ücretle, alım gücümüz de yine eskisi gibi oldu.Asgari ücreti yapılan rekor zam, çalışanların beklediği bir rakam oldu. Hayat pahalılığına karşı bu artış bizi sevindirdi. Yazın ara zam olursa büyük bir rahatlama sağlanacak.Cumhurbaşkanımız artışa son noktayı koydu. Bu çalışanlarda büyük bir memnuniyet yarattı. Ürünlere zam olmamasını istiyoruz.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni asgari ücret için "6 ay önce yaptığımız artıştan sonra dün yüzde 55 gibi rekor bir artış daha yaptık. Artış oranı 2022 yılı Ocak ayına göre yüzde 100 oldu" ifadelerini kullandı. Oktay, "21 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletin sesi olmaya devam ediyoruz. Laf değil iş üretmek, ülkemizi daha üst liglere taşımak için çalışıyoruz" diye konuştu. ANKARAAli ALTUNTAŞ-Ziya RAMOĞLU-Tolga YANIK-Mehmet BONCUK- Özgür ÖZDEMİR-Ceyhan TORLAK-Furkan NEHRİ-Hüseyin KAÇAR-Abbas ÇAKAR-Mehmet YILDIRIM- Hasan ÇAKMAK