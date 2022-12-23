Yüksek asgari ücret Türkiye’yi sevince boğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 asgari ücretinin 8 bin 506 TL olması vatandaşlar tarafından da mutlulukla karşılandı. "Cumhurbaşkanımız bizi enflasyona ezdirmedi" diyen vatandaşlar, "Bu artış milyonlarca asgari ücret çalışanına nefes aldıracak" ifadelerini kullandı.
KAYSERİ
Selda Avcı (44) Belediye çalışanı:
Cumhurbaşkanımız 'Yılbaşında da çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' demişti, dediğini yaptı. Ekonomik olarak daha rahat edeceğiz.
Mahmut Pişginleblebici (35) Satış elemanı:
Zamdan memnunum. Piyasada fahiş fiyat uygulayanlar dizginlenirse bu para bize yeter.
KONYA
Göksel Hoyrazpınar-Tezgahtar:
Bu artış milyonlarca asgari ücretliye nefes aldıracak. Yeni yılda enflasyon biraz düşerse aldığımız paranın bir kısmı cebimizde kalacak.
Ayhan Süzmeçelik (55)-Garson:
Her şeyin fiyatının arttığı dönemde bu maaş artışı herkese iyi gelecek.
ADANA
İbrahim Tunç (23)-Kasap:
Cumhurbaşkanımız, her zamanki gibi işçinin yanında durarak, bizi enflasyon canavarına ezdirmedi.
Fehmi Tunç (44)-Berber:
Dar gelirli insanları düşünerek 6 ay içinde çalışanlara yüzde 54 gibi rekor bir zam yapan Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun.
GAZİANTEP
Mustafa Kaygısız (38)-İşçi:
Geçen yılki zam gibi bu zam da iyi bir rakam. İnşallah ekonomik sorunlar bir an önce çözülür.
Nusret Ergün (41)-İşçi:
Hayat şartlarını zorluğuna karşı çok iyi gelen bir zam oldu.
TRABZON
Hüseyin Topsakal (33)-İşçi:
Cumhurbaşkanımız beklediğimiz rakamı açıkladı. Enflasyonun düşmesi bizi daha çok mutlu edecek.
Emin Baba (20)-İşçi:
Aylardır beklediğimiz asgari ücret zammı, istediğimiz gibi açıklandı.
İZMİR
Yücel Özdemir (59)-Emekli:
Emekli maaşlarının da aynı şekilde artacağına ve piyasanın Cumhurbaşkanımız önderliğinde kontrol altına alınacağına inanıyoruz.
KOCAELİ
Sadık Kara-Emekli:
Zam gayet makul. İşvereni de düşünmek gerekiyor. Daha fazlası olsaydı işveren de kesinlikle mağdur olurdu.
ERZURUM
Mahmut Coşkun-(25)- İşçi:
İşçinin hakkını her daim koruyan kollayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.
ERZİNCAN
Hasan Tezik-(57)-İşletmeci:
Yanımda yaklaşık 50 arkadaşımız çalışıyor. Onlar sayesinde ekmek yiyoruz. Ücret işçilerimize az bile.
Yusuf Sevgin-(42) - İşçi:
Geçen yıla oranlar büyük bir artış oldu. Ekonomimiz daha iyiye gittikçe bu ücretler işverenleri de etkilemeyecek.
ŞANLIURFA
Halil Ay:
Asgari ücret gayet makul ve vatandaşın yarasını saracak kadar iyi oldu.
Nabi Avcı:
Her şey pahalanmıştı. Yeni asgari ücretle, alım gücümüz de yine eskisi gibi oldu.
DİYARBAKIR
Süleyman Peker-Çalışan:
Asgari ücreti yapılan rekor zam, çalışanların beklediği bir rakam oldu. Hayat pahalılığına karşı bu artış bizi sevindirdi. Yazın ara zam olursa büyük bir rahatlama sağlanacak.
Murat Çaçan-Temizlik işçisi:
Cumhurbaşkanımız artışa son noktayı koydu. Bu çalışanlarda büyük bir memnuniyet yarattı. Ürünlere zam olmamasını istiyoruz.
OKTAY: YILLIK ARTIŞ % 100
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni asgari ücret için "6 ay önce yaptığımız artıştan sonra dün yüzde 55 gibi rekor bir artış daha yaptık. Artış oranı 2022 yılı Ocak ayına göre yüzde 100 oldu" ifadelerini kullandı. Oktay, "21 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletin sesi olmaya devam ediyoruz. Laf değil iş üretmek, ülkemizi daha üst liglere taşımak için çalışıyoruz" diye konuştu. ANKARA
Ali ALTUNTAŞ-Ziya RAMOĞLU-Tolga YANIK-Mehmet BONCUK- Özgür ÖZDEMİR-Ceyhan TORLAK-Furkan NEHRİ-Hüseyin KAÇAR-Abbas ÇAKAR-Mehmet YILDIRIM- Hasan ÇAKMAK