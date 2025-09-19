Yunan Adaları out Türkiye in

Yunan Adaları'nda kapı vizesi uygulamasıyla birlikte komşuya olan yoğun ilgi adalardaki fiyatların artması ve hizmet kalitesinin düşmesi gibi nedenlerle tersine döndü. Öyle ki bu yıl Yunan Adaları'nda tatilini yapan birçok yerli-yabancı turist gittiği tatilden memnun olmayınca şimdiden 2026 yazı için Türkiye'deki sahil otellerine rezervasyon yaptırmaya başladı. Turizmciler, "Yunan Adaları ve Mısır uygun fiyat gerekçesiyle turistlerin bir anda ilgi odağı olmuştu. Ancak yüksek talep fiyatları adalarda artırmaya başladı. Hal böyle olunca birçok kişi bu yıl tatilde beklediğini tam anlamıyla bulamadı" diyor.

DÜŞÜK KALİTE YÜKSEK FİYAT

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Yunan Adaları'nda kapı vizesi uygulamasıyla birlikte Türkiye'ye yönelik negatif bir algı uygulamasının başlatıldığına dikkat çekerek, "'Yunan Adaları çok ucuz, Ege'de fiyatlar uçtu' algısı yaratıldı. Dolayısıyla yerli ve yabancı turistin ilgisi bölgeye kaymıştı. Ancak oradaki kapasitenin sınırlı olması fiyat artışına yol açtı. Türkiye'deki otellere göre daha kötü olan otellerin fiyatları ülkemizi geçti. Özellikle bu yıl turist önceki yıllara göre daha yüksek fiyat verip daha düşük kalitede hizmet aldı" dedi.

GİDENLER GERİ DÖNÜYOR

Hem yerli hem yabancı turistin bu yıl Yunan Adaları'nda artan fiyatlardan şikâyetçi olduğunu aktaran Dengiz, "Gerek tur şirketleri gerekse daha önce müşterilerimiz bizi aramaya başladı. Verdikleri para karşılığında aldıkları hizmetten memnun olmadıklarını anlattılar" diye konuştu. Bu durumun Bodrum ve Ege kıyılarına yönelik rezervasyon akışını da hızlandırdığını anlatan Dengiz, "Bodrum olarak biz şimdiden 2026 yazı için rezervasyon alıyoruz. Gidenler geri dönüyorlar" ifadelerini kullandı.

RUMLAR BİLE KKTC'Yİ SEÇTİ

Türkiye'nin Akdeniz çanağında en büyük rakiplerinin Yunanistan ve İspanya olduğunu aktaran Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu da, "Kapı vizesiyle Yunan Adaları'na bir furya oldu. Ancak orada da yüksek talep fiyatları artırdı. Özellikle bu yıl gidenler memnun kalmadı. Hal böyle olunca ülkemize geri dönüş başladı" diye konuştu. Yunan Adaları'ndan kaymanın sadece Ege kıyılarına olmadığına dikkat çeken Kavaloğlu, "Biz bu yıl Kuzey Kıbrıs'a da ciddi bir ilginin oluştuğunu gördük. Öyle ki Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rumlar dahi aile tatili için Kuzey Kıbrıs'ı tercih etti. Bu ilginin önümüzdeki yıl artacağını öngörüyoruz. Rezervasyonlar da bunu destekliyor" dedi.



MISIR DA GÖZDEN DÜŞÜYOR

BENZER bir etki Mısır'da da gözlenmeye başladı. Türkiye'ye görece uygun fiyatın sunulduğu Mısır'a bir dönem akın eden yerli-yabancı turist bölgedeki hizmet kalitesinin düşüklüğünden şikâyet etmeye başladı. Mısır'ın hizmet kalitesinde Türkiye'nin 25 yıl gerisinde olduğunu vurgulayan AKTOB Başkanı Kavaloğlu, "Orada en iyi hizmet Türk otel zincirleri tarafından sağlanıyor. Mısır turizmini Türkler kalkındırıyor. Ancak Mısır'ın turizmde hâlâ kat etmesi gereken bir yol var" dedi. Mısır'ın Türkiye'nin rakibi olmayacağını vurgulayan Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada sezon bizim kış dönemimizde başlıyor. Yani mevsimsel olarak farklı dönemlere çalışıyoruz. Ancak zaman zaman çakıştığımız aylar oluyor. Mısır'da fiyat düşük ama hizmet kalitesi de kötü. Turist gidiyor görüyor ve geri dönüyor. Sharm El Sheikh'ten Antalya'ya dönüşler var. Bu durum önümüzdeki yıl da devam edecektir."