Zam farkları 26 Temmuz’da yatıyor

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu. Farklar 26 Temmuz'da hesaplara yatacak. Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişiye toplam 11 milyar TL ödeme yapılacak. En düşük 10 bin TL maaş alan SGK ve Bağ- Kur emeklilerinin 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasından kaynaklanan maaş farkları ise TBMM'deki düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte ağustos başında hesaplara yatacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesinin 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacağını açıkladı.Buna göre emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacak. SGK, maaş farklarının ne zaman alınacağına ilişkin şu açıklamada bulundu: "Aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan birinci grupta mayıs-hazirantemmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir. İkinci grupta haziran- temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında, üçüncü grupta temmuz-ağustos- eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir." SGK, toplam fark ödemelerinin 11 milyar TL olduğunu kaydetti.En düşük 10 bin TL maaş alan SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasından kaynaklanan maaş farkları ise ağustos ayı başında hesaplara yatacak. 3 milyon 793 bin 788 emekliyi ilgilendiren zam düzenlemesi bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete'de yayımı gerçekleşecek. Ağustos başında tamamlanması planlanan bu sürecin ardından SGK ve Bağ-Kurlu'ların zam farkı hesaplarına yatırılacak.