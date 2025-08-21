Zengezur Koridoru’nda tarihi gün

Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı sağlayacak olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla atılacak. Kalyon Holding'in yükleniciliğinde inşa edilecek hattın temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir video mesaj göndererek hattın önemini anlatacak. Kars-Iğdır-Aralık- Dilucu Demiryolu, Kalyon Holding tarafından 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde proje için 2.4 milyar euroluk dış finansman sağlandı. Temeli atılacak hat Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olacak. Bakan Uraloğlu, 110 milyar liraya inşa edilmesi beklenen hattı 2029 sonunda hizmete almayı planladıklarını anlattı.