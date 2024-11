Zeytinyağı üretimi bu yıl rekora koşuyor

Ayvalık, zeytinyağı üretiminin başkenti olarak bilinirken, 19. Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'nde sezonun ilk hasadını gerçekleştirdi. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, 1000 yıllık ağaçlardan toplanan zeytinlerle yapılan bu özel hasadın, bereketli bir sezonun işareti olduğunu belirtti.Uçar, Ayvalık zeytinyağının AB tescil sürecinin devam ettiğini, bu yıl Türkiye genelinde 475 bin ton rekor bir zeytinyağı üretimi beklendiğini, yurtiçi ambalajlı yağ fiyatlarında da yüzde 15-20 arasında bir düşüş gözlemlendiğini ifade etti. Zeytinyağı sektöründe kaliteyi artırmak için saklama koşullarının iyileştirilmesi ve üreticiye yıl boyu destek sağlayacak lisanslı depoculuk sisteminin bir an önce kurulmasının önemini vurguladı. Bu yıl, "Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti" sloganıyla düzenlenen festival, "Her mevsim Ayvalık" temasıyla kentin turizm potansiyelini gözler önüne serdi. Turizm hareketliliğinin arttığını belirten Uçar, Ayvalık'ın artık her mevsim doluluk oranlarına ulaşarak sürdürülebilir turizmde iddialı olduğunu vurguladı. Gastronomi turizminin yükselişiyle birlikte Ayvalık, zeytinyağı ve mutfak kültürü ile ön plana çıkarak, "Made in Türkiye, Made in Ayvalık" markasıyla uluslararası pazarda yer almayı hedefliyor.