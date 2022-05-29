Ziraat Katılım 2023’te 170 şube hedefliyor

ZİRAAT Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın 29 Mayıs 2015'te kamunun ilk katılım bankası olarak kurulduğunu ve sektöre yeni bir soluk getirdiğini söyledi.Kamunun katılım bankacılığına girmesi ile birlikte sektöre olan güvenin arttığını vurgulayan Özdemir, "Güzel bir rekabet ortamı oluşturduk. Katılım finans, ülkemizde uzun yıllardır yüzde 5'ler seviyesindeydi. Diğer kamu katılım bankalarımızın da dahil olmasıyla bankacılık sektörü içindeki payı hızlı bir şekilde yüzde 8'leri aştı. 2025'te bu pay yüzde 15'e çıkar" diye konuştu. Ziraat Katılım'ın yılın ilk çeyreğinde 121.6 milyar lira aktif büyüklükle sektörün ikinci sırasında yer aldığını bildiren Özdemir, şöyle devam etti: "İlk çeyrekte fon kullandırımımız 85 milyar liraya ulaştı. Toplanan fonlarda da 97 milyarlık bir büyüklüğe ulaştık. Mayıs sonu itibarıyla 129 olan şube sayısını 2023'te 170'e çıkarmayı ve tüm illerde şubeleşmeyi hedefliyoruz. 1.666 personel sayımızı 2023'te 2 bin 300'e çıkarmayı planlıyoruz."