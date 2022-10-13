Zirve 23 Volkswagen Arena’da gençlerle buluşuyor

23 yetenek Derneği tarafından bu sene ikincisi organize edilecek Zirve 23, yarın 2 bini aşkın üniversite öğrencisi gencin katılımıyla Volkswagen Arena'da gerçekleşecek. 23 serüveninin ilk adımı olan Zirve 23'te gençler liderlerin hikâyelerini dinleme imkânı bulacak. Program akışında Ernst&Young Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, Baltaş Grubu Kurucusu Acar Baltaş, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Vakko CEO'su Jaklin Güner, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Cisco CEO'su Didem Duru, Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ozan Mutlu, CNN International Diplomasi Editörü Nic Robertson, İlber Ortaylı ve Demet Akbağ gibi isimler konuşmalarıyla yer alacak.Bu sene "İzleme, İzini Bırak'' mottosunda düzenlenen Zirve 23'te konuşmaların yanı sıra, katılımcılar şirketlerin deneyim alanlarında farklı sektörleri tanıma ve zirveye kendi izlerini bırakma fırsatını yakalayacak. Gün sonunda ise gençler MFÖ konserini dinleyecek. Zirve 23 sonrasında, gençleri farklı aşamalardan geçerek ilerleyecekleri bir değerlendirme süreci bekliyor. Tüm aşamaları başarıyla geçen 50 genç, '23'lü olarak 2 yıllık bir programa dahil olacak.