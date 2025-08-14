Zirveye oynayan Togg’un yeni modeli eylülde pıyasada

Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarıyla ürettiği elektrikli araç pazarının lideri olan ve en çok satan otomobiller listesinde de ikinci sıraya yükselen Togg yeni modeli T10F'in satışa çıkacağı tarihi duyurdu. Togg'un yeni sedan modeli eylül ayında ilk ön siparişleri alacak. İlk teslimatlar da eylülde yapılacak.2024 Ağustos ayında mühendislik testleri başlayan modern fastback modeli T10F piyasadaki mevcut SUV modelden yaklaşık 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak. T10F modeli, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zekâ sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor. T10F'in 1.3 milyon TL ile 1.7 milyon TL arasında bir başlangıç fiyatına sahip olabileceği öngörülüyor.Togg'da başlangıçta yüzde 51 seviyesinde bulunan yerlilik oranı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13 Mayıs'ta güncellenen Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı listesinde yüzde 74.93 olarak belirtildi. 2018'in Eylül ayında tasarlanan T10X'in ilk prototip gösterimi 27 Aralık 2019'da gerçekleştirildi. 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim 2022'de Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılırken, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi kutlandı.Yılın 7 ayında en çok satılan otomobiller listesinde ilk sırada Renault Clio yer alırken, Togg elektrikli araç pazarının yanında bu kulvarda da liderliği zorluyor. Bu yılın ilk 7 ayında model bazında satışlarda Renault Clio 27 bin 189 ile Türkiye'de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 19 bin 821 ile Togg T10X bulunurken, 19 bin 230 ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı.Bu dönemde Togg T10X en çok satılan otomobiller listesinde ikinci sıraya yükselirken, geçen yılın aynı döneminde 14 bin 248 satış ile altıncı sırada yer almıştı. Söz konusu dönemde T10X satışlarındaki artış yüzde 39 olarak hesaplandı. Bahsedilen dönemde en çok satılan dördüncü otomobil 17 bin 532 ile BYD Seal U olurken, Tesla Model Y 17 bin 26 ile beşinci, Toyota C-HR 14 bin 91 satışla altıncı sırada konumlandı. Söz konusu dönemde Tesla Model Y satışlarındaki artış geçen yılın aynı dönemine göre 5 katına yaklaştı. Geçen yılın 7 ayında 3 bin 502 Model Y satışı gerçekleşmişti.