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Giriş Tarihi: 20.9.2022 09:42

Zonguldak'ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı

AA
Zonguldak’ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı

Zonguldak'ta bol miktarda avlanan palamudun tane fiyatı tezgahlarda 20 liraya kadar düştü. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, soğuk havaların yavaş yavaş ülkemize giriş yaptığı bu dönemde "Havalar soğursa balık daha da bollaşacak, bunu bekliyoruz" dedi.

Farklı illerden gelerek Zonguldak'ta denize açılan Karadenizli balıkçılar, Ereğli-Filyos arasında avladıkları tonlarca palamutla Kozlu Limanı'na döndü.

Buradan hal ve işletmelere gönderilen balıkların bir kısmı tırlara yüklenerek çeşitli bölgelere de dağıtıldı.

Palamudun tanesi, kentteki tezgahlarda büyüklüğüne göre 20-50 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, Ereğli-Filyos arasındaki alanda tonlarca kilo palamut avlandığını söyledi.

Limana yanaşan her teknenin yaklaşık 1000 kasa balık getirdiğini anlatan Kayhan, "Bu durum Zonguldak ekonomisine her yönden yansıyor; gıda, kumanya ve halkımızın balığı ucuza yemesi açısından. Havalar soğursa balık daha da bollaşacak, bunu bekliyoruz." dedi.

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Zonguldak'ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı
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