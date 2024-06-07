Sürdürülebilir Yüzyıl’ın yol haritası çıkarıldı

Turkuvaz Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi INBUSINESS'ın II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi kamu, iş ve sanat dünyasının önemli temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. İlki geçen yıl gerçekleştirilen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nin bu yılki teması 'Hedefler ve Gerçekler' olarak belirlendi. Zirvede Türkiye'nin 2053 yılına kadar yüzde 41 emisyon azaltma taahhüdü masaya yatırıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler, eşitsizlik, kuraklık, seller, orman yangınları ve tüm bunlara bağlı olarak gelişen iklim göçünün gezegenimizi yaşaması daha zor bir yere dönüştürdüğünü ifade etti. Zirvenin ilk bölümünde öne çıkan bazı mesajlar şunlar oldu: "Türkiye küresel yıllık küresel emisyonun 1.2'sinden sorumlu. Türkiye 2053 yılına kadar yüzde 41 emisyon azaltımı taahhüt ediyor." "Değişim İçin Enerjinin Dönüşümü" panelinde ise enerji ve tarım alanındaki dönüşüm ele alındı. Kalyon Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, son 20 yılda yenilenebilir enerjide çok önemli adımlar atılmış olmakla birlikte hâlâ alınacak yol olduğuna dikkat çekti. RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla ise karbonsuzlaştırma hedeflerini gerçekleştirmek için Türkiye'nin birçok yerine yenilenebilir enerji yatırımları yaptıklarını kaydetti. Zirvenin özel oturumuna konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş iklim değişikliğinin bir çevre meselesiyle başladığına ancak daha sonrasında ekonomi sistemine dönüştüğüne dikkat çekti. Zirvenin özel oturumunda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay ise küresel iklim mücadelesinin bir varoluş mücadelesi olduğunu kaydetti."Değişim için İşi Yeniden Tasarlamak" oturumunda konuşan ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, atıkların ülke ekonomisine katkı sunması için büyük çaba gösterdiklerini belirtti. Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan da, 2030'a kadar karbon sıfır olma hedefleri olduğunu ifade etti. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü de, 'AB Sınırda Karbon Düzenlemesi' ile karbon sınırlandırmasına yönelik uygulama başlatıldığını söyledi. RE&UP CSO'su Ebru Küçük Güler ise, "Avrupa, tekstilde bizi görmezden gelebilecek bir konumda değil" dedi.Zirvenin özel oturumuna katılan oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Yıllardır Afrika da dahil olmak üzere birçok ülkede fotoğraf çekimi gerçekleştirdim. Bu açıdan özellikle Afrika'daki çocukların ve kadınların suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yürüdüğünü ve birilerinin suya ulaşılmadığını görmek beni çok yaraladı. Çünkü su kıtlığının sadece Afrika'da değil tüm dünyada hayati bir önem haline geldiğini görüyoruz" diye konuştu.Zirvenin özel oturumuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma katıldı. Sayan,2026 yılında 5.5G'ye geçmenin planlandığı söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu afet sigortasını haziran sonu itibarıyla devreye alacaklarını belirterek, "Depremin yanı sıra diğer afetler de sigorta teminatına dahil ediliyor. Deprem için binalar, diğer afetler için binalar ve taşınır mallar teminat altına alınırken; köy alanları da kapsama alınıyor" dedi. Zorunlu afet sigortasıyla sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesi öngörülüyor.İŞKUR'un aylık 'İstatistik Raporu'na göre, açık iş sayısı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.31 artışla 286 bin 845 oldu. Geçen yılın aynı ayında açık iş sayısı 253 bin 140 seviyesinde bulunuyordu. Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 1.88 artışla 1 milyon 144 bin 857 açık iş alındı. İlk 5 ayda açık işlerin yüzde 98.6'sı özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (457.710 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu.Hava Yolları (THY), mayısta yüzde 79.8 doluluk oranıyla 7.2 milyon yolcu taşıdı. THY, 2024 yılı mayıs ayına ilişkin trafik ve yolcu verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirketin mayıs ayına ilişkin trafik sonuçlarına göre, söz konusu ayda 2023'te 7.4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 1,7 azalarak 7.2 milyon oldu. THY, arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında kapasitesini 2023 yılının yüzde 7.3 üzerine çıkardığı bu ayda yüzde 79.8 doluluk oranına ulaştı. Mayıs 2024 trafik sonuçlarına göre, THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 79.3, iç hat doluluk oranı ise yüzde 84.2 olarak gerçekleşti. Şirketin dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mayıs 2023 döneminde 2.4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3.6 artarak 2.5 milyon olarak gerçekleşti. Toplam AKK, Mayıs 2023 döneminde 19.9 milyar iken, 2024'ün aynı döneminde yüzde 7.3 artarak 21.3 milyara ulaştı. Taşınan kargo ve posta hacmi Mayıs 2023 döneminde 135.4 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 28.8 artarak 174.4 bin ton olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mayıs 2024 trafik sonuçları değerlendirmesine göre THY, 2023 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısını yüzde 5.7 artırarak toplam 32.8 milyon yolcu taşıdı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Mayıs 2023 döneminde 11.8 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7 artarak 12.6 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı ise söz konusu dönemde yüzde 80.4 olarak gerçekleşti.AKSA Elektrik Grubu ve Özbekistan Bölgesel Enerji Şebekesi Yönetimi Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda "Özbekistan'daki elektrik dağıtım şebekelerinin kamu-özel ortaklığına dayalı modernizasyonu projesi" ile ilgili iyi niyet anlaşması imzalandı. Aksa Elektrik Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Alper Erbaş, "Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun zorlu coğrafyalarında başarıyla sürdürdüğümüz elektrik dağıtım operasyonlarımızdaki uzmanlığımızı ülke sınırlarımızın ötesine taşıyarak, portföy ve gelir çeşitliliği yaratmayı ve aynı zamanda ülkemizi global arenada temsil etmeyi önemsiyoruz. Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübemizi kardeş ülke Özbekistan ile paylaşacak olmaktan onur duyarız" dedi. 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana Aksa Enerji'nin Özbekistan'ın en büyük Türk enerji yatırımcısı olduğunu ifade eden Alper Erbaş, "Grup olarak, Türkiye'de toplam 9 şehirde, yaklaşık 4 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 1 milyar dolarlık yatırımla elektrik dağıtım hattımızı hem ekvatorun çevresini üç kez dolaşacak uzunluğa taşıdık hem de güçlendirdik" diye konuştu.