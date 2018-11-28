Fatihe Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

FATİHA SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim?
Mâliki yevmiddin?
İyyâke na'budu?
Ve iyyâke neste'în?
İhdinessirâtal mustakîm?
Sirâtallezine en'amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn?
FATİHA SURESİ TÜRKÇE MEALİ;
Bismillahirrahmânirrahîm Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.