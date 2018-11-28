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Fatihe Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

Fatiha Suresi, Kuran-ı Kerim’in ilk suresi olduğu için İslam dini açısından büyük öneme sahiptir. Fatiha aynı zamanda da başlangıç anlamına gelmektedir. Müslümanlar tarafından belki de en çok okunan surelerin en başında yer alır. 5 vakit namaz kılan kişiler her rekatta Fatiha Suresi de okur. Bu suresinin okunuşunu ve Türkçe olarak mealini aşağıda bulabilirsiniz.

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FATİHA SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim?

Mâliki yevmiddin?

İyyâke na'budu?

Ve iyyâke neste'în?

İhdinessirâtal mustakîm?

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn?

FATİHA SURESİ TÜRKÇE MEALİ;

Bismillahirrahmânirrahîm Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

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