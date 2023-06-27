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Haberler Fotohaber Kahramanmaraş bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 11:47

Kahramanmaraş bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta?

Kahramanmaraş bayram namazı saati 2023 Kahramanmaraş'ta ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Arefe gününün gelmesiyle beraber Kurban Bayramı için telaş başladı. Yılın ikinci dini bayramına erişmenin mutluluğunu yaşadığımız bu günlerde, Kahramanmaraş'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunacak soruları yanıt arıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber camilerde buluşacak olan milyonlarca Müslüman için 81 ilin bayram namazı saatleri Diyanet tarafından açıklandı. İşte, 28 Haziran 2023 Kahramanmaraş bayram namazı saati!

Kahramanmaraş bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta?

Kahramanmaraş bayram namazı saati 2023 ve ezan vakitleri belli oldu. Kurban Bayramı'na saatler kala 81 ilin bayram namazı vakitleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Yaşadıkları illerin vakitlerini öğrenmek isteyenler ise arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan müminler, 28 Haziran Çarşamba sabahı bayram namazı için saf tutacak. Peki, Kahramanmaraş'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte Diyanet açıklaması ile 2023 Kahramanmaraş bayram namazı saati…

Kahramanmaraş bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta?

KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı'nın birinci günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre, Kahramanmaraş bayramı namazı saati 05.47 olarak belirlendi.

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Kahramanmaraş bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta?

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Kahramanmaraş bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri, namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü, sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak ''Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama'' şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilir.

Kahramanmaraş bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı kılınışı şöyledir:

1. Rekat:

Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

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