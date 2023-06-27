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Haberler Fotohaber Trabzon bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 13:31

Trabzon bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Trabzon bayram namazı saati 2023 yılı için araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri bayrama saatler kala gündemdeki yerini aldı. Namaz için camilerin yolunu tutacak olan vatandaşlar ''Trabzon'da bayram namazı ne zaman kılınacak, saat kaçta?'' sorusunu gündeme taşıdı. Dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu sabah.com.tr'de yanıtlandı! İşte Trabzon bayram namazı saati 2023…

Trabzon bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu gündemde yoğun olarak araştırılmakta. Kurban Bayramı 28 Haziran sabahı namazla birlikte karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 81 ilin bayram namazı saatleri sabah.com.tr'de yerini aldı. Trabzonlu vatandaşlar, "Trabzon'da bayram namazı ne zaman kılınacak, saat kaçta?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Trabzon bayram namazı saati 2023 ve konu hakkında detaylı bilgiler…

Trabzon bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

TRABZON BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2023

Kurban Bayramı'nın birinci günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakti bilgisini paylaştı:

Buna göre, Kurban Bayramı namazı Trabzon'da saat 05.27'de kılınacak.

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Trabzon bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

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Trabzon bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri, namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü, sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak ''Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama'' şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilir.

Trabzon bayram namazı saati 2023 belli oldu: Diyanet ile Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Bayram namazı kılınışı şöyledir:

1. Rekat:

Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

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