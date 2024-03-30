Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:00
Antalya Kaş seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Kaş yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Antalya Kaş seçim sonuçları için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, ilçe sakinleri milyonlarca kişinin katılımıyla yeni belediye başkanını belirleyecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte, Antalya Kaş seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık olarak yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'teki oy oranları ve canlı takip ekranı ile ilgili detaylar için gözler sabah.com.tr'de olacak.