Antalya Kaş seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Kaş yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Antalya Kaş yeni belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçmenler, ilçe ve mahalleleri için önemli kararlar alacakları bu süreçte sabah.com.tr'den canlı ve anlık olarak Antalya Kaş seçim sonuçlarını takip edebilecekler.

ANTALYA KAŞ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Kaş seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.