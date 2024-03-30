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Haberler Galeri Antalya Kaş seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Kaş yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:00

Antalya Kaş seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Kaş yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Antalya Kaş seçim sonuçları için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, ilçe sakinleri milyonlarca kişinin katılımıyla yeni belediye başkanını belirleyecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte, Antalya Kaş seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık olarak yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'teki oy oranları ve canlı takip ekranı ile ilgili detaylar için gözler sabah.com.tr'de olacak.

Antalya Kaş seçim sonuçları | YSK Kaş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Antalya Kaş yeni belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçmenler, ilçe ve mahalleleri için önemli kararlar alacakları bu süreçte sabah.com.tr'den canlı ve anlık olarak Antalya Kaş seçim sonuçlarını takip edebilecekler.

ANTALYA KAŞ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Kaş seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Kaş seçim sonuçları | YSK Kaş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA KAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mutlu Ulutaş

CHP: Erol Demirhan

İYİ Parti: İsmail Gökçe

Yeniden Refah Partisi: Ahmet Otlu

Antalya Kaş Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Kaş seçim sonuçları | YSK Kaş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akseki seçim sonuçları

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Antalya Kaş seçim sonuçları | YSK Kaş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA KAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Antalya Kaş'ta AK Parti Mutlu Ulutaş, CHP Erol Demirhan, İYİ Parti İsmail Gökçe ve Yeniden Refah Partisi Ahmet Otlu ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Kaş seçim sonuçları | YSK Kaş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA KAŞ MAHALLELERİ

Kaş'ta 54 mahalle vardır:

  1. Ağullu
  2. Ahatlı
  3. Aklar
  4. Akörü
  5. Andifli
  6. Bayındır
  7. Beldibi
  8. Belenli
  9. Belkonak
  10. Bezirgan
  11. Cemre
  12. Çamlıköy
  13. Çamlıova
  14. Çataloluk
  15. Çavdır
  16. Çayköy
  17. Çerler
  18. Çeşme
  19. Çukurbağ
  20. Dere
  21. Dirgenler
  22. Doğantaş
  23. Gelemiş
  24. Gökçeören
  25. Gökçeyazı
  26. Gömbe
  27. Gürsu
  28. Hacıoğlan
  29. İkizce
  30. İslamlar
  31. Kalkan
  32. Karadağ
  33. Kasaba
  34. Kemer
  35. Kınık
  36. Kızılağaç
  37. Ortabağ
  38. Ova
  39. Palamut
  40. Pınarbaşı
  41. Sahil Barak
  42. Sahilkılınçlı
  43. Sarıbelen
  44. Sarılar
  45. Sinneli
  46. Sütleğen
  47. Uğrar
  48. Üzümlü
  49. Yaylakılınçlı
  50. Yaylapalamut
  51. Yeniköy
  52. Yeşilbarak
  53. Yeşilköy
  54. Yuvacık
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