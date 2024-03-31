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Haberler Galeri Bakırköy yerel seçim sonuçları 2024 || İstanbul Bakırköy seçim sonuçları YSK canlı oy verileri
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:11 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:11

Bakırköy yerel seçim sonuçları 2024 || İstanbul Bakırköy seçim sonuçları YSK canlı oy verileri

İstanbul Bakırköy seçim sonuçları YSK verileri ile gündemdeki yerini aldı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı başladı ve seçmen, güncel veriler için seçim ekranlarına yöneldi. Megakent ilçeleri arasında yer alan Bakırköy'de seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İlçe sakinleri siyasi partilerin ve adayların oy oranları için ekran başında. Seçim sonucu açılan sandık sayısının tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak. İşte, 2024 Bakırköy yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı...

Bakırköy seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Bakırköy yerel seçim sonuçları canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. İstanbul'un ilçeleri arasında yer alan Bakırköy için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güncel verilerin ekrana düşmesiyle birlikte gözler oy yüzdelerinde olacak. Resmi sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun verileri ile yayımlanacak. İstanbul Bakırköy seçim sonuçları 2024 ekranına haberin detayından ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri, 31 Mart Pazar günü oy verme işlemleriyle başladı. İkinci adımda sayım yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güncel verilerinin yansıyacağı Bakırköy seçim sonuçları 2024 oy oranlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz.

Bakırköy seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ali Talip Özdemir

CHP: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

İYİ Parti: Ataner Orkunoğlu

Yeniden Refah Partisi: Salih Doğan

DEM Parti: Medeni Andok

İstanbul Bakırköy Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bakırköy seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

Bakırköy seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İSTANBUL BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Bakırköy 'de AK Parti Ali Talip Özdemir, CHP Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, İYİ Parti Ataner Orkunoğlu, DEM Parti Medeni Andok ve Yeniden Refah Partisi Salih Doğan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bakırköy seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İstanbul Bakırköy yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

BAKIRKÖY MAHALLELERİ

Bakırköy 'de 15 adet mahalle vardır:

  1. Ataköy 1. Kısım
  2. Ataköy 2-5-6. Kısım
  3. Ataköy 3-4-11. Kısım
  4. Ataköy 7-8-9-10. Kısım
  5. Basınköy
  6. Cevizlik
  7. Kartaltepe
  8. Osmaniye
  9. Sakızağacı
  10. Şenlikköy
  11. Yenimahalle
  12. Yeşilköy
  13. Yeşilyurt
  14. Zeytinlik
  15. Zuhuratbaba
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