Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
22:00
İstanbul Fatih seçim sonuçları | Fatih 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Fatih ilçesindeki seçim sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, 31 Mart'taki seçimlerin sonucunu merakla bekliyor. Fatih, İstanbul'un tarihi dokusunu barındıran ve kültürel açıdan zengin bir ilçe olmasıyla biliniyor. Seçmenler, seçimi kimin kazandığını anlık olarak öğrenmek için Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun Fatih yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'ün canlı ve anlık oy oranlarıyla ilgili detayları da sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.