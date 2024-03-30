İstanbul Fatih seçim sonuçları | Fatih 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Fatih ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak olan belediye başkanlarını halk oylamasıyla seçecekler. Bu süreçte, Fatih ilçesindeki seçmenler, 31 Mart akşamı YSK'nın Fatih yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilecekler. İşte, 2024 Fatih yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları...

İSTANBUL FATİH SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Fatih seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.