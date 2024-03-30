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Haberler Galeri İstanbul Fatih seçim sonuçları | Fatih 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 22:00

İstanbul Fatih seçim sonuçları | Fatih 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Fatih ilçesindeki seçim sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, 31 Mart'taki seçimlerin sonucunu merakla bekliyor. Fatih, İstanbul'un tarihi dokusunu barındıran ve kültürel açıdan zengin bir ilçe olmasıyla biliniyor. Seçmenler, seçimi kimin kazandığını anlık olarak öğrenmek için Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun Fatih yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'ün canlı ve anlık oy oranlarıyla ilgili detayları da sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

İstanbul Fatih seçim sonuçları | Fatih 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Fatih ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak olan belediye başkanlarını halk oylamasıyla seçecekler. Bu süreçte, Fatih ilçesindeki seçmenler, 31 Mart akşamı YSK'nın Fatih yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilecekler. İşte, 2024 Fatih yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları...

İSTANBUL FATİH SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Fatih seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Fatih seçim sonuçları | Fatih 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mehmet Ergün Turan

CHP: Mahir Polat

İYİ Parti: Barbaros hayrettin Mahiroğulları

Yeniden Refah Partisi: Halit Özkarataşlıoğlu

BBP: Eyüp Ertal

İstanbul Fatih Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Fatih seçim sonuçları | Fatih 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Fatih seçim sonuçları | Fatih 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL FATİH BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Fatih'te AK Parti Mehmet Ergün Turan, CHP Mahir Polat, İYİ Parti Barbaros hayrettin Mahiroğulları ve Yeniden Refah Partisi Halit Özkarataşlıoğlu ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Fatih seçim sonuçları | Fatih 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

FATİH MAHALLELERİ

Fatih 'de 56 adet mahalle vardır:

  1. Asaray
  2. Akşemsettin
  3. Alemdar
  4. Ali Kuşçu
  5. Atikali
  6. Ayvansaray
  7. Balabanağa
  8. Balat
  9. Beyazıt
  10. Binbirdirek
  11. Cankurtaran
  12. Cerrahpaşa
  13. Cibali
  14. Demirtaş
  15. Derviş Ali
  16. Emin Sinan
  17. Hacı Kadın
  18. Haseki Sultan
  19. Hırka-İ Şerif
  20. Hobyar
  21. Hoca Gıyasettin
  22. Hocapaşa
  23. İskenderpaşa
  24. Kalenderhane
  25. Karagümrük
  26. Katip Kasım
  27. Kemalpaşa
  28. Koca Mustafapaşa
  29. Küçük Ayasofya
  30. Mercan
  31. Mesihpaşa
  32. Mevlanakapı
  33. Mimar Hayrettin
  34. Mimar Kemalettin
  35. Molla Fenari
  36. Molla Gürani
  37. Molla Hüsrev
  38. Muhsine Hatun
  39. Nişanca
  40. Rüstempaşa
  41. Saraç İshak
  42. Seyyid Ömer
  43. Silivrikapı
  44. Sultan Ahmet
  45. Sururi
  46. Süleymaniye
  47. Sümbül Efendi
  48. Şehremini
  49. Şehsuvar Bey
  50. Tahtakale
  51. Taya Hatun
  52. Topkapı
  53. Yavuz Sinan
  54. Yavuz Sultan Selim
  55. Yedikule
  56. Zeyrek
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