Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
21:27
İzmir Aliağa seçim sonuçları! YSK Aliağa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Pazar günü Türkiye 5 yıl süreyle büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini seçmek üzere oy verecekler. İzmir Aliağa ilçesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Aliağa seçim sonuçları yakından takibe alındı. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimin akşamı YSK tarafından uygulanan seçim yasakları biter bitmez sandıklardan gelen veriler en güncel şekilde sabah.com.tr adresinden takip edilebilecek. Aliağa yerel seçim sonuçları da YSK ile sabah.com.tr seçim sonuç ekranında yer alacak. İşte Aliağa yerel seçim sonuç ekranı