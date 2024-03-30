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Haberler Galeri İzmir Aliağa seçim sonuçları! YSK Aliağa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:23 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 21:27

İzmir Aliağa seçim sonuçları! YSK Aliağa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar günü Türkiye 5 yıl süreyle büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini seçmek üzere oy verecekler. İzmir Aliağa ilçesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Aliağa seçim sonuçları yakından takibe alındı. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimin akşamı YSK tarafından uygulanan seçim yasakları biter bitmez sandıklardan gelen veriler en güncel şekilde sabah.com.tr adresinden takip edilebilecek. Aliağa yerel seçim sonuçları da YSK ile sabah.com.tr seçim sonuç ekranında yer alacak. İşte Aliağa yerel seçim sonuç ekranı

İzmir Aliağa seçim sonuçları! YSK Aliağa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Önümüzdeki 5 yıl boyunca yerel yönetimlerde görev alacak belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimle açıklanacak. Seçmenler sandıkları başında yerlerini alacak ve vatandaşlık görevlerini yerlerine getirecekler. Bu noktada merak edilenlerden biri de Avrupa Yakası semtlerinden olan Aliağa yerel seçim sonuçları oluyor. Anlık Aliağa oy sonuçlarına sabah.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz

İZMİR ALİAĞA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Aliağa seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Aliağa seçim sonuçları! YSK Aliağa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR ALİAĞA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Serkan Acar

CHP: Çağatay Güç

İYİ Parti: Mustafa Bahadır Gültekin

Yeniden Refah Partisi: Hür Erdem Ünal

Zafer Partisi: Erdinç Tahtacı

DEM Parti: Gül Ekici

İzmir Aliağa Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Aliağa seçim sonuçları! YSK Aliağa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz

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Urla Seçim Sonuçları

İzmir Aliağa seçim sonuçları! YSK Aliağa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR ALİAĞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Bornova'da MHP Serkan Acar, CHP Çağatay Güç, İYİ Parti Mustafa Bahadır Gültekin, Yeniden Refah Partisi Hür Erdem Ünal, Zafer Partisi Erdinç Tahtacı, DEM Parti Gül Ekici ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Aliağa seçim sonuçları! YSK Aliağa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ALİAĞA MAHALLELERİ

AŞAĞIŞAKRAN

ATATÜRK

B.HAYRETTİN PAŞA

BAHÇEDERE

BOZKÖY

ÇAKMAKLI

ÇALTILIDERE

ÇITAK

ÇORAKLAR

FATİH

GÜZELHİSAR

HACIÖMERLİ

HOROZGEDİĞİ

KALABAK

KAPUKAYA

KARAKÖY

KARAKUZU

KAZIM DİRİK

KURTULUŞ

KÜLTÜR

MİMAR SİNAN

ÖRNEKKENT

SAMURLU

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