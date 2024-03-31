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Haberler Galeri Konak yerel seçim sonuçları 2024 || İzmir Konak seçim sonuçları YSK canlı oy verileri
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:10

Konak yerel seçim sonuçları 2024 || İzmir Konak seçim sonuçları YSK canlı oy verileri

İzmir Konak seçim sonuçları YSK verileri ile gündemdeki yerini aldı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı başladı ve seçmen, güncel veriler için seçim ekranlarına yöneldi. Yüzdelerle birlikte Konak'ta seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İlçe sakinleri siyasi partilerin ve adayların oy oranları için ekran başında. Seçim sonucu açılan sandık sayısının tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak. İşte, 2024 Konak yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı...

Konak seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İzmir Konak yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Konak yerel seçim sonuçları canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. İzmir'in ilçeleri arasında yer alan Konak için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güncel verilerin ekrana düşmesiyle birlikte gözler oy yüzdelerinde olacak. Resmi sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun verileri ile yayımlanacak. İzmir Konak seçim sonuçları 2024 ekranına haberin detayından ulaşabilirsiniz.

İZMİR KONAK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİM

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri, 31 Mart Pazar günü oy verme işlemleriyle başladı. İkinci adımda sayım yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güncel verilerinin yansıyacağı Konak seçim sonuçları 2024 oy oranlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz.

Konak seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İzmir Konak yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

KONAK SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Ceyda Bölünmez Çankırı

CHP: Nilüfer Çınarlı Mutlu

İYİ Parti: Huriye Serter

DEM Parti: Faraşin Gümüş

Yeniden Refah Partisi: Selim Taşkın

Konak Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Konak seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İzmir Konak yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

Konak seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İzmir Konak yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

KONAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Nilüfer Çınarlı Mutlu, İYİ Parti Huriye Serter, DEM Parti Faraşin Gümüş, Yeniden Refah Selim Taşkın ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Konak seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İzmir Konak yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

KONAK MAHALLERİ

1.Kadriye

19 Mayıs

2.Kadriye

26 Ağustos

Akarcalı

Akdeniz

Akın Simav

Akıncı

Ali Reis

Alsancak

Altay

Altınordu

Altıntaş

Anadolu

Atamer

Atilla

Aziziye

Ballıkuyu

Barbaros

Boğaziçi

Bozkurt

Cengiz Topel

Çahabey

Çankaya

Çınarlı

Çınartepe

Çimentepe

Dayıemir

Dolaplıkuyu

Duatepe

Ege

Emir Sultan

Etiler

Faik Paşa

Fatih

Ferahlı

Fevzi Paşa

Göztepe

Güneş

Güneşli

Güney

Güngör

Güzelyalı

Güzelyurt

Halkapınar

Hasan Özdemir

Hilal

Hurşidiye

Huzur

İmariye

İsmet Kaptan

İsmet Paşa

Kadifekale

Kahraman Mescit

Kahramanlar

Kemal Reis

Kestelli

Kılıç Reis

Kocakapı

Kocatepe

Konak

Kosova

Kubilay

Kurtuluş

Küçükada

Kültür

Lale

Levent

Mecidiye

Mehmet Akif

Mehmet Ali Akman

Mehtap

Mersinli

Millet

Mimar Sinan

Mirali

Mithatpaşa

Murat

Murat Reis

Namık Kemal

Odunkapı

Oğuzlar

Pazaryeri

Piri Reis

Sakarya

Saygı

Selçuk

Sümer

Süvari

Şehit Nedim Tuğaltay

Tan

Tınaztepe

Trakya

Turgut Reis

Tuzcu

Türkyılmaz

Uğur

Ulubatlı

Umurbey

Ülkü

Vezirağa

Yavuz Selim

Yeni

Yenidoğan

Yenigün

Yenişehir

Yeşildere

Yeşiltepe

Yıldız

Zafertepe

Zeybek

Zeytinlik

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