Konak yerel seçim sonuçları 2024 || İzmir Konak seçim sonuçları YSK canlı oy verileri

Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:10
İzmir Konak seçim sonuçları YSK verileri ile gündemdeki yerini aldı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı başladı ve seçmen, güncel veriler için seçim ekranlarına yöneldi. Yüzdelerle birlikte Konak'ta seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İlçe sakinleri siyasi partilerin ve adayların oy oranları için ekran başında. Seçim sonucu açılan sandık sayısının tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak. İşte, 2024 Konak yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı...