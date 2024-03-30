REYTİNG SONUÇLARI 29 MART CUMA AÇIKLANIYOR || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Birçok yapımın ekrana geldiği Cuma akşamında, izleyiciler reyting sonuçları için geri sayıma başladı. İzledikleri dizinin reyting sıralamasını öğrenmek isteyenler, sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlara ulaşıyor. Peki, 29 Mart Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün en çok izlenen yapımları…