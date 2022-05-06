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Haberler Galeri 93 kilo verip afet olmuştu! Değişimi ile hayran bırakan Pelin Öztekin bikinili pozu ile deniz sezonunu açtı!
Giriş Tarihi: 06.05.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 11:50

93 kilo verip afet olmuştu! Değişimi ile hayran bırakan Pelin Öztekin bikinili pozu ile deniz sezonunu açtı!

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'i kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, her hareketiyle merak uyandıran isimler arasında yer alıyor. 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, son olarak bikinili pozu ile adından söz ettirdi. Strablez bikinisi güneşlenen Pelin Öztekin deniz sezonunu açtı. Pelin Öztekin'in bikinili pozu beğeni topladı. İncecik kalan Pelin Öztekin'in daha da zayıfladığı dikkatli gözlerden kaçmadı.

93 kilo verip afet olmuştu! Değişimi ile hayran bırakan Pelin Öztekin bikinili pozu ile deniz sezonunu açtı!

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

93 kilo verip afet olmuştu! Değişimi ile hayran bırakan Pelin Öztekin bikinili pozu ile deniz sezonunu açtı!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Öztekin, bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

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93 kilo verip afet olmuştu! Değişimi ile hayran bırakan Pelin Öztekin bikinili pozu ile deniz sezonunu açtı!

Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin, 6 ayda 53 kilo ardından 25 kiloyla toplamda 93 kilo vererek; 60 kiloya ulaşmıştı.

93 kilo verip afet olmuştu! Değişimi ile hayran bırakan Pelin Öztekin bikinili pozu ile deniz sezonunu açtı!

Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

93 kilo verip afet olmuştu! Değişimi ile hayran bırakan Pelin Öztekin bikinili pozu ile deniz sezonunu açtı!

Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, son olarak dekolteli paylaşımıyla adından söz ettirmişti.

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