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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu'na benzetilen Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever sosyal medyadan isyan etti!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 09:55

Afra Saraçoğlu'na benzetilen Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever sosyal medyadan isyan etti!

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi oyuncularıyla dikkat çekiyor. Bahar dizisinde Demet Evgar'ın kızı Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever, sosyal medyada gündem oldu. Alisa Sezen Sever, kim olduğu merak konusu oldu. Tozkoparan İskender, Keşke Hiç Büyümeseydik, Sipahi, Evli ve Öfkeli, Hayatımın Rolü, Tozkoparan İskender: Gölge Topal Şükran'ın Maceraları gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu ilgi odağı oldu. Genç yetenek Alisa Sezen Sever'in çocuk yıldız olduğunu duyanlar şaşırıyor. Geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Alisa Sezen Sever'in bu halleri sosyal medyaya damga vurdu.Son olarak; Alisa Sezen Sever, Afra Saraçoğlu'na benzetildiğini söyledi. Tepki gösteren Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever, artık Afra Saraöoğlu'na benzetilmek istemediğini söyledi. İşte Alisa Sezen Sever'in hiç bilmediğiniz halleri…

Afra Saraçoğlu’na benzetilen Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever sosyal medyadan isyan etti!

Bahar dizisinde Umay karakterini oynayan genç oyuncu Alisa Sezen Sever, kendisinin sıklıkla Yalı Çapkını dizisinin başrolü Afra Saraçoğlu'na benzetildiğini söyledi. Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever, kendisini Afra Saraçoğlu'na benzetenlere tepki gösterdi.

Afra Saraçoğlu’na benzetilen Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever sosyal medyadan isyan etti!

ALİSA SEZEN SEVER'DEN AFRA SARAÇOĞLU TEPKİSİ

Genç oyuncu, "Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni" ifadelerini kullandı.

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Afra Saraçoğlu’na benzetilen Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever sosyal medyadan isyan etti!
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Afra Saraçoğlu’na benzetilen Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever sosyal medyadan isyan etti!

Bahar dizisinde Umay karakteri ile beğeni toplayan Alisa Sezen Sever'in ilgi odağı oldu. Alisa Sezen Sever, oyunculuk yeteneği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Umay karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Afra Saraçoğlu’na benzetilen Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever sosyal medyadan isyan etti!

Peki, Alisa Sezen Sever kimdir, kaç yaşında? Alisa Sezen Sever hangi dizilerde oynadı?

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