Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
09:55
Afra Saraçoğlu'na benzetilen Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever sosyal medyadan isyan etti!
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi oyuncularıyla dikkat çekiyor. Bahar dizisinde Demet Evgar'ın kızı Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever, sosyal medyada gündem oldu. Alisa Sezen Sever, kim olduğu merak konusu oldu. Tozkoparan İskender, Keşke Hiç Büyümeseydik, Sipahi, Evli ve Öfkeli, Hayatımın Rolü, Tozkoparan İskender: Gölge Topal Şükran'ın Maceraları gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu ilgi odağı oldu. Genç yetenek Alisa Sezen Sever'in çocuk yıldız olduğunu duyanlar şaşırıyor. Geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Alisa Sezen Sever'in bu halleri sosyal medyaya damga vurdu.Son olarak; Alisa Sezen Sever, Afra Saraçoğlu'na benzetildiğini söyledi. Tepki gösteren Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever, artık Afra Saraöoğlu'na benzetilmek istemediğini söyledi. İşte Alisa Sezen Sever'in hiç bilmediğiniz halleri…