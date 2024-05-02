Afra Saraçoğlu’na benzetilen Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever sosyal medyadan isyan etti!

ALİSA SEZEN SEVER'DEN AFRA SARAÇOĞLU TEPKİSİ

Genç oyuncu, "Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni" ifadelerini kullandı.