Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan için yıllar adeta durmuş gibi! 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan'ın son hali "Yok artık" dedirtti!

Bülent Çetinaslan, Arka Sıradakiler dizisinde 2007-2012 yılları arasında kesintisiz olarak rol aldı. Hatta aynı karakterle 2010 yılında Öğretmen Kemal dizisinde de yüzünü gösterdi. Ancak bu projeden sonra 3 yıllık bir aranın ardından 2014'te TRT Çocuk'ta Pırdino adlı bir animasyon dizide tekrar karşımıza çıktı.