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  • Arka Sıradakiler’in Oktay’ını görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Bülent Çetinaslan’ın son hali…

’in ’ını görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte ’ın son hali…

'in 'ı bir döneme damga vurmuştu. Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran 'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Arka Sıradakiler'in Oktay'ını görenler tanımakta zorluk çekiyor. Bülent Çetinaslan, Arka Sıradakiler dizisinde 2007-2012 yılları arasında kesintisiz olarak rol aldı. Hatta aynı karakterle 2010 yılında Öğretmen Kemal dizisinde de yüzünü gösterdi. Ancak bu projeden sonra 3 yıllık bir aranın ardından 2014'te TRT Çocuk'ta Pırdino adlı bir animasyon dizide tekrar karşımıza çıktı. Bülent Çetinaslan, oyunculuğun yanı sıra mankenlik ve fotomodellik yapmaya da devam ediyor. İşte Arka Sıradakiler Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali…

Giriş Tarihi: 08.10.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 14:16
Arka Sıradakiler’in Oktay’ını görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Bülent Çetinaslan’ın son hali…

dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken 45 yaşındaki oyuncu , dizisini final yapmasını ardından kayıplara karışmıştı. Yıllardır ekranlarda görünmeyen Bülent Çetinaslan'ın Instagram hesabını takip edenler şaşırıyor. Arka Sıradakiler'in 'ı Bülent Çetinaslan son paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı. İşte Bülent Çetinaslan'ın ve diğer ünlü isimlerin son hali…

Arka Sıradakiler’in Oktay’ını görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Bülent Çetinaslan’ın son hali…

MANSUR ARK

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Arka Sıradakiler’in Oktay’ını görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Bülent Çetinaslan’ın son hali…

MANSUR ARK

Arka Sıradakiler’in Oktay’ını görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Bülent Çetinaslan’ın son hali…

MANSUR ARK

Arka Sıradakiler’in Oktay’ını görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Bülent Çetinaslan’ın son hali…

MANSUR ARK

Arka Sıradakiler’in Oktay’ını görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Bülent Çetinaslan’ın son hali…

GÖKSEL

Arka Sıradakiler’in Oktay’ını görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Bülent Çetinaslan’ın son hali…

GÖKSEL

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