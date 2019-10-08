Arka Sıradakiler’in Oktay’ını görenler tanımakta zorluk çekiyor! İşte Bülent Çetinaslan’ın son hali…

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı bir döneme damga vurmuştu. Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Arka Sıradakiler'in Oktay'ını görenler tanımakta zorluk çekiyor. Bülent Çetinaslan, Arka Sıradakiler dizisinde 2007-2012 yılları arasında kesintisiz olarak rol aldı. Hatta aynı karakterle 2010 yılında Öğretmen Kemal dizisinde de yüzünü gösterdi. Ancak bu projeden sonra 3 yıllık bir aranın ardından 2014'te TRT Çocuk'ta Pırdino adlı bir animasyon dizide tekrar karşımıza çıktı. Bülent Çetinaslan, oyunculuğun yanı sıra mankenlik ve fotomodellik yapmaya da devam ediyor. İşte Arka Sıradakiler Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali…