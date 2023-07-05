Giriş Tarihi: 05.07.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 06:54

Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkıydı! Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini görenler tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı olay!

Aradan geçen yılların ardından Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de oldukça konuşuluyor. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin başrollerini paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Beşir' karakteriyle tanınan Baran Akbulut'un son hali dikkat çekti. Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yıldızı parlayan Baran Akbulut da değişimi ile ağızları açık bırakan isimlerden. Baran Akbulut'un son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un eski halinden eser yok. Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada trend oldu. İşte "Cemile bile bu kadarını tahmin edemezdi" "Kaybettiğin Beşir'e dön bir bak Nihal" yorumları yağan Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...