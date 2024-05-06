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Haberler Galeri Bahar’ın Umay’ı olarak gönülleri fethetti! Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever bu kez bildiğiniz gibi değil!
Giriş Tarihi: 06.05.2024 14:19

Bahar’ın Umay’ı olarak gönülleri fethetti! Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever bu kez bildiğiniz gibi değil!

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi oyuncularıyla dikkat çekiyor. Bahar dizisinde Demet Evgar'ın kızı Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever, sosyal medyada gündem oldu. Alisa Sezen Sever, kim olduğu merak konusu oldu. Tozkoparan İskender, Keşke Hiç Büyümeseydik, Sipahi, Evli ve Öfkeli, Hayatımın Rolü, Tozkoparan İskender: Gölge Topal Şükran'ın Maceraları gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu ilgi odağı oldu. Genç yetenek Alisa Sezen Sever'in çocuk yıldız olduğunu duyanlar şaşırıyor. Geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Alisa Sezen Sever'in bu halleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte Alisa Sezen Sever'in hiç bilmediğiniz halleri…

Bahar’ın Umay’ı olarak gönülleri fethetti! Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever bu kez bildiğiniz gibi değil!

Bahar dizisinde Umay karakteri ile beğeni toplayan Alisa Sezen Sever'in ilgi odağı oldu. Alisa Sezen Sever, oyunculuk yeteneği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Bahar’ın Umay’ı olarak gönülleri fethetti! Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever bu kez bildiğiniz gibi değil!

Umay karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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Bahar’ın Umay’ı olarak gönülleri fethetti! Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever bu kez bildiğiniz gibi değil!

Peki, Alisa Sezen Sever kimdir, kaç yaşında? Alisa Sezen Sever hangi dizilerde oynadı?

Bahar’ın Umay’ı olarak gönülleri fethetti! Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever bu kez bildiğiniz gibi değil!

Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever, son dönemin dikkat çekici isimlerinden.

Bahar’ın Umay’ı olarak gönülleri fethetti! Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever bu kez bildiğiniz gibi değil!

Çok küçük yaştan beri ekranda olan Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever'in bir dönem Muhteşem Yüzyıl'da rol aldığını çok az kişi biliyor.

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