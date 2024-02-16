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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u şimdi 20 yaşında! Alp Eren Khamis mankenlere taş çıkıyor!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:52

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u şimdi 20 yaşında! Alp Eren Khamis mankenlere taş çıkıyor!

Annesini küçük yaşta kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç sık sık birlikte paylaşımlarda bulunuyor. Zeyno Günenç son olarak 20 yaşına basan Alp Eren Khamis'i yine unutmamıştı. Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'i görenin ağzı açık kalıyor.İşte şimdilerde mankenlere taş çıkaran Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u şimdi 20 yaşında! Alp Eren Khamis mankenlere taş çıkıyor!

Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. 20 yaşındaki Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u şimdi 20 yaşında! Alp Eren Khamis mankenlere taş çıkıyor!

Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor.

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Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u şimdi 20 yaşında! Alp Eren Khamis mankenlere taş çıkıyor!

Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in paylaştığı doğum günü karesi ilgi odağı olmuştu.

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u şimdi 20 yaşında! Alp Eren Khamis mankenlere taş çıkıyor!

Annesini küçük yaşta trafik kazası sonrası kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç, birlikte sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u şimdi 20 yaşında! Alp Eren Khamis mankenlere taş çıkıyor!

İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

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