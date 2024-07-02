Giriş Tarihi: 02.07.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
16:32
“Çukulata Kız” şarkısıyla hafızalara kazınan Ragga Oktay’ı bir de şimdi görün! Bakalım tanıyabilecek misiniz?
Farklı aksanıyla seslendirdiği şarkılarıyla fark yaratan Ragga Oktay'ın patlaması ise "Çukulata Kız" şarkısıyla oldu. Peki, Ragga Oktay şimdi ne yapıyor? 90'ların sonlarına doğru pop Müzik yükselişini sürdürürken esprili sözlere sahip şarkılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu furya ile ünlenen isimlerden biri de Oktay Yurtalan yani Ragga Oktay oldu. Aradan geçen zamanda reklam müzikleri yapan hatta bunun üzerine şirket bile kuran Ragga Oktay müzikten hiç kopmadı. İşte 48 yaşındaki Ragga Oktay'ın son hali...