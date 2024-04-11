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Haberler Galeri Deli Yürek'in duru güzeli Zeynep Tokuş 47 yaşında çok farklı bir hayat yaşıyor! Zeynep Tokuş fit ve esnek haliyle dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 12:06

Deli Yürek'in duru güzeli Zeynep Tokuş 47 yaşında çok farklı bir hayat yaşıyor! Zeynep Tokuş fit ve esnek haliyle dudak uçuklattı!

Naifliği ve güzelliğiyle ekranlarda yer aldığı dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Tokuş şimdilerde sevenleriyle sosyal medya üzerinden buluşuyor. Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almıyor. Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Artık bambaşka bir hayatı olan Zeynep Tokuş, esnekliğini sergilediği fotoğraflarıyla ağızları açık bırakıyor. 47 yaşındaki Zeynep Tokuş yaptığı zor yoga hareketleri ve fit vücuduyla övgüleri topluyor. İşte Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş'un son hali ve beğeni yağan pozları...

Deli Yürek’in duru güzeli Zeynep Tokuş 47 yaşında çok farklı bir hayat yaşıyor! Zeynep Tokuş fit ve esnek haliyle dudak uçuklattı!

Naifliği ve güzelliğiyle ekranlarda yer aldığı dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Tokuş şimdilerde sevenleriyle sosyal medya üzerinden buluşuyor. Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Deli Yürek’in duru güzeli Zeynep Tokuş 47 yaşında çok farklı bir hayat yaşıyor! Zeynep Tokuş fit ve esnek haliyle dudak uçuklattı!
Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı ve kesitleri paylaşmayı sürdürüyor.
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Deli Yürek’in duru güzeli Zeynep Tokuş 47 yaşında çok farklı bir hayat yaşıyor! Zeynep Tokuş fit ve esnek haliyle dudak uçuklattı!

Tokuş, son olarak esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı.

Deli Yürek’in duru güzeli Zeynep Tokuş 47 yaşında çok farklı bir hayat yaşıyor! Zeynep Tokuş fit ve esnek haliyle dudak uçuklattı!

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.

Deli Yürek’in duru güzeli Zeynep Tokuş 47 yaşında çok farklı bir hayat yaşıyor! Zeynep Tokuş fit ve esnek haliyle dudak uçuklattı!

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

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