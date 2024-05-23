Giriş Tarihi: 23.05.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
13:42
Doğal güzel zannedenler büyük hüsrana uğradı! Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu da tamamen estetikli çıktı
Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali görenleri şoke etti. Ezgi Eyüboğlu "Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz... Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim" demişti.