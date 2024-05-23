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Haberler Galeri Doğal güzel zannedenler büyük hüsrana uğradı! Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu da tamamen estetikli çıktı
Giriş Tarihi: 23.05.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 13:42

Doğal güzel zannedenler büyük hüsrana uğradı! Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu da tamamen estetikli çıktı

Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali görenleri şoke etti. Ezgi Eyüboğlu "Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz... Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim" demişti.

Doğal güzel zannedenler büyük hüsrana uğradı! Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu da tamamen estetikli çıktı

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun estetiksiz hali şoke etti. Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar içindeki değişimi, sosyal medyada gündem oldu.

Doğal güzel zannedenler büyük hüsrana uğradı! Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu da tamamen estetikli çıktı

Ezgi Eyüboğlu'nın eski hali şaşırttı.

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Doğal güzel zannedenler büyük hüsrana uğradı! Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu da tamamen estetikli çıktı

"ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM"

"Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz...

Doğal güzel zannedenler büyük hüsrana uğradı! Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu da tamamen estetikli çıktı

Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim" demişti.

Doğal güzel zannedenler büyük hüsrana uğradı! Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu da tamamen estetikli çıktı

Ezgi Eyüboğlu bir magazin dergisine çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu.

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