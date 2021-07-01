Giriş Tarihi: 01.07.2021 10:43Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 10:50
"Dönüşü muhteşem olacak" Zor günleri atlatan Neslihan Atagül'den minili poz!
Hastalığı ile hayranlarını korkutan Neslihan Atagül'den birbirinden güzel yeni paylaşımlar geldi. Hızla kilo veren güzel oyuncu Neslihan Atagül'e 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu. Uzmanların ölümcül boyutlara varabileceğini söyledikleri hastalığın ardından Neslihan Atagül son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor. Sevenlerini bir hayli endişelendiren Neslihan Atagül son hali ile övgüleri topladı. Neslihan Atagül'ün minili pozları büyük beğeni topladı. İşte mini elbisesi ve ilginç şapkasıyla verdiği iddialı pozlar...