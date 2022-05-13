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Haberler Galeri Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:56

Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Aşk itirafıyla gündem olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırtmıştı. Burcu Esmersoy, nikâh masasına oturuyor. Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile bakın ne zaman evleniyor!

Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Nazım Akmandil ile mutlu bir beraberliği olduğunu söyleyen Burcu Esmersoy, "Bu yaz evleniyorum" dedi.

Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, bir lansmana katıldı.

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Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Esmersoy, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanmıştı.

Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Bir süredir kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşayan ünlü isim, ilişkisiyle ilgili konuştu.

Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

"YAZ SONU DÜĞÜN VAR"

Esmersoy'a, "Çok aşığım, her an evlenebilirim" şeklindeki açıklamaları hatırlatılınca, "Çok utandım biliyor musunuz? Siz soruyorsunuz cevap vermiyorum, orada çok hazırlıksız yakalandım. Çok mahcup oldum kendim de izlerken" dedi.

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