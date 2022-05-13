Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:56

Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Aşk itirafıyla gündem olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırtmıştı. Burcu Esmersoy, nikâh masasına oturuyor. Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile bakın ne zaman evleniyor!