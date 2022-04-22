Ekmek Teknesi’nde ’Lan Jale’ olarak tanımıştık! Esin Civangil güzelliği ile mest etti!

Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Sinemamızın duayen isimleri Savaş Dinçel (Nusret), Sermin Hürmeriç (Ayhan) ,Kadir Çöpdemir (Kirli) ,Peker Açıkalın (Cengiz) ,Mehtap Bayri (Mehbare) gibi oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı.