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Haberler Galeri Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Canan Hoşgör: Aşkla tamamlandım!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 19:18

Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Canan Hoşgör: Aşkla tamamlandım!

Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör, 1999 yılında boşanıp 2006'da tekrar evlenmiş, 2012'de de yeniden yollarını ayırmıştı. Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör, bugün üç yıldır birliktelik yaşadığı müteahhit ve işletmeci sevgilisi Yusuf Bakoğlu ile bugün sessiz sedasız evlendi. Urla'da gerçekleşen küçük törene dostları, yakınları ve ünlü oyuncunun kızları katıldı. Sosyal medyada geceden kareler paylaşan Canan Hoşgör, paylaşımlarından birinin altına, "Aşkla tamamlandım" notunu ekledi. İşte Canan Hoşgör ve eşi Yusuf Bakoğlu'nun nikahtan ve kutlamadan o pozları!

Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Canan Hoşgör: Aşkla tamamlandım!

Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör, 1999 yılında boşanıp 2006'da tekrar evlenmiş, 2012'de de yeniden yollarını ayırdı.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Canan Hoşgör: Aşkla tamamlandım!

ARADIĞI AŞKI ONDA BULDU!

Canan Hoşgör aradığı aşkı müteahhit ve işletmeci sevgilisi Yusuf Bakoğlu'da buldu.

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Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Canan Hoşgör: Aşkla tamamlandım!

3 YIL BİRLİKTE OLDUĞU SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

Ünlü oyuncu, 3 yıldır birliktelik yaşadığı Bakoğlu'yla bugün dünyaevine girdi. Urla'da gerçekleşen küçük törene dostları, yakınları ve ünlü oyuncunun kızları katıldı.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Canan Hoşgör: Aşkla tamamlandım!

"AŞKLA TAMAMLANDIM"

Sosyal medyada geceden kareler paylaşan Canan Hoşgör, paylaşımlarından birinin altına, "Aşkla tamamlandım" notunu ekledi.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Canan Hoşgör: Aşkla tamamlandım!

İşte Canan Hoşgör ve eşi Yusuf Bakoğlu'nun nikahtan ve kutlamadan o pozları

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