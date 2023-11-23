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Haberler Galeri İstanbul İçin Son Çağrı filminin galasına Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in eşleriyle dansları damga vurdu!
Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 11:56

İstanbul İçin Son Çağrı filminin galasına Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in eşleriyle dansları damga vurdu!

Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde yeniden biraraya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, magazin gündeminden düşmüyor. Dijital platforma çekilen 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi için dün akşam gerçekleşen galada ünlüler geçidi vardı. 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat şıklıklarıyla beğeni toplarken ikiliye eşleri Başak Dizer ile Kenan Doğulu da eşlik etti. Galaya Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer ile Beren Saat - Kenan Doğulu çiftlerinin eğlenceli dansları damga vurdu...

İstanbul İçin Son Çağrı filminin galasına Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in eşleriyle dansları damga vurdu!

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun Bihter ile Behlül'ü Beren Saat - Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi, yer aldıkları İstanbul İçin Son Çağrı filmi ile yeniden geri döndü.

İstanbul İçin Son Çağrı filminin galasına Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in eşleriyle dansları damga vurdu!

24 Kasım'da dijital platformda yayınlanacak olan filmden kareler bile hayranlarını heyecanlandırmaya yetmişti.

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İstanbul İçin Son Çağrı filminin galasına Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in eşleriyle dansları damga vurdu!

Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile boşrolde yer alan Beren Saat, magazin gündeminden düşmüyor.

İstanbul İçin Son Çağrı filminin galasına Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in eşleriyle dansları damga vurdu!

15 yıl aradan sonra yeniden birlikte bir projede yer alan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ ilgi odağı oldu.

İstanbul İçin Son Çağrı filminin galasına Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in eşleriyle dansları damga vurdu!

İstanbul İçin Son Çağrı filminin galası gerçekleşti.

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