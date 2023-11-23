İstanbul İçin Son Çağrı filminin galasına Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat’in eşleriyle dansları damga vurdu!

Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 11:56

Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde yeniden biraraya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, magazin gündeminden düşmüyor. Dijital platforma çekilen 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi için dün akşam gerçekleşen galada ünlüler geçidi vardı. 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat şıklıklarıyla beğeni toplarken ikiliye eşleri Başak Dizer ile Kenan Doğulu da eşlik etti. Galaya Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer ile Beren Saat - Kenan Doğulu çiftlerinin eğlenceli dansları damga vurdu...