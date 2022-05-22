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Haberler Galeri Kimseye aldırış etmediler! Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile sokak ortasında dudak dudağa!
Giriş Tarihi: 22.05.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 11:26

Kimseye aldırış etmediler! Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile sokak ortasında dudak dudağa!

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, son dönemde oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, önceki gün sevgilisi Onur Ünlü ile Cihangir sokaklarında objektiflere yansıdı. Aşk gelen çift, sokak ortasında kimseyi umursamadan dakikalarca öpüştü. O anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün dudak dudağa halleri...

Kimseye aldırış etmediler! Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile sokak ortasında dudak dudağa!

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile uzun süredir dolu dizgin aşk yaşıyor.

Kimseye aldırış etmediler! Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile sokak ortasında dudak dudağa!

Aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü, her hareketiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

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Kimseye aldırış etmediler! Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile sokak ortasında dudak dudağa!

Son olarak çift, geçen akşam arkadaşlarıyla Beyoğlu'ndaydı.

Kimseye aldırış etmediler! Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile sokak ortasında dudak dudağa!

TV100'ün haberine göre; aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle bir dönem sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü; Ali Atay ve Funda Eryiğit ile keyifli bir gece geçirirken görüntülendi.

Kimseye aldırış etmediler! Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile sokak ortasında dudak dudağa!

İkili gecenin sonuna doğru çevresindeki kimseyi umursamadan öpüşmeye başladı.

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