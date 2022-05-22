Giriş Tarihi: 22.05.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 11:26

Kimseye aldırış etmediler! Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile sokak ortasında dudak dudağa!

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, son dönemde oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, önceki gün sevgilisi Onur Ünlü ile Cihangir sokaklarında objektiflere yansıdı. Aşk gelen çift, sokak ortasında kimseyi umursamadan dakikalarca öpüştü. O anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün dudak dudağa halleri...