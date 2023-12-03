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Haberler Galeri Kızları için söylediler! Eski eşler Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'den kızları Nazlı'nın 17. yaş gününde şarkılı kutlama!
Giriş Tarihi: 03.12.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 14:39

Kızları için söylediler! Eski eşler Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'den kızları Nazlı'nın 17. yaş gününde şarkılı kutlama!

Aşkın Nur Yengi 2006'da evlendiği Haluk Bilginer'den 2012'de boşanmıştı. Evliliklerinden Nazlı adından bir kızları olan eski eşler son olarak aynı sahnede yine kızları için biraraya geldi. Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, kızları Nazlı Bilginer'in 17. yaş gününü birlikte söyledikleri şarkı ile kutladı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Aşkın Nur Yengi'ye tebrik mesajları yağdı. Haluk Bilginer geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kızı ile bir fotoğrafını yayınlayarak, takipçilerini şaşırtmıştı. İşte 17 yaşında basan Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızları Nazlı Bilginer…

Kızları için söylediler! Eski eşler Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’den kızları Nazlı’nın 17. yaş gününde şarkılı kutlama!

Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin kameralardan uzak tuttuğu Nazlı Bilginer, 17 yaşına bastı.

Kızları için söylediler! Eski eşler Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’den kızları Nazlı’nın 17. yaş gününde şarkılı kutlama!

Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 17 yaşındaki kızları Nazlı Bilginer, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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Kızları için söylediler! Eski eşler Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’den kızları Nazlı’nın 17. yaş gününde şarkılı kutlama!

Eski eşler son olarak aynı sahnede yine kızları için biraraya geldi. Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, kızları Nazlı Bilginer'in 17. yaş gününü birlikte söyledikleri şarkı ile kutladı.

Kızları için söylediler! Eski eşler Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’den kızları Nazlı’nın 17. yaş gününde şarkılı kutlama!

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Aşkın Nur Yengi'ye tebrik mesajları yağdı.

Kızları için söylediler! Eski eşler Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’den kızları Nazlı’nın 17. yaş gününde şarkılı kutlama!

İşte 17 yaşında basan Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızları Nazlı Bilginer…

Kızlarının doğum gününde Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer beraber sahneye çıktı | Video

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