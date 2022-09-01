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Haberler Galeri Küçük Gelin ile tanınmıştı! Güzel oyuncu Çağla Şimşek değişimi ile yaktı geçti! Çağla Şimşek'in cesur pozları...
Giriş Tarihi: 01.09.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 09:23

Küçük Gelin ile tanınmıştı! Güzel oyuncu Çağla Şimşek değişimi ile yaktı geçti! Çağla Şimşek'in cesur pozları...

Küçük Gelin'in yıldızı Çağla Şimşek büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Sektöre çocuk yaşta adım atan, "Küçük Gelin" dizisi ile şöhreti yakalayan Çağla Şimşek, yıllar içindeki değişimi ile büyülüyor. Mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini veren Çağla Şimşek, küçük yaşta yapımcıların dikkatini çekmişti. Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek son olarak 'Tozlu Yaka' dizisi ile ekranlarda boy gösterdi. Güzelliğiyle mest eden Çağla Şimşek'in değişimi ağızları açık bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan 'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'e "Bu kadar da güzel olunmaz ki..." yorumları yağdı. İşte sosyal medyayı sallayan Küçük Gelin Çağla Şimşek'in son hali...

Küçük Gelin ile tanınmıştı! Güzel oyuncu Çağla Şimşek değişimi ile yaktı geçti! Çağla Şimşek’in cesur pozları...

Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor.

Küçük Gelin ile tanınmıştı! Güzel oyuncu Çağla Şimşek değişimi ile yaktı geçti! Çağla Şimşek’in cesur pozları...

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Küçük Gelin ile tanınmıştı! Güzel oyuncu Çağla Şimşek değişimi ile yaktı geçti! Çağla Şimşek’in cesur pozları...

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı.

Küçük Gelin ile tanınmıştı! Güzel oyuncu Çağla Şimşek değişimi ile yaktı geçti! Çağla Şimşek’in cesur pozları...

Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti.

Küçük Gelin ile tanınmıştı! Güzel oyuncu Çağla Şimşek değişimi ile yaktı geçti! Çağla Şimşek’in cesur pozları...

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşlerim'de de yer aldı.

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