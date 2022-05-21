Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Küçük Gelin ile ünlenmişti... Genç oyuncu Çağla Şimşek dekolteli pozları ile mest etti "Yok böyle değişim"
Giriş Tarihi: 21.05.2022 06:16

Küçük Gelin ile ünlenmişti... Genç oyuncu Çağla Şimşek dekolteli pozları ile mest etti "Yok böyle değişim"

Küçük Gelin'in yıldızı Çağla Şimşek büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Sektöre çocuk yaşta adım atan, "Küçük Gelin" dizisi ile şöhreti yakalayan Çağla Şimşek, yıllar içindeki değişimi ile büyülüyor. Mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini veren Çağla Şimşek, küçük yaşta yapımcıların dikkatini çekmişti. Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek son olarak 'El Kızı' dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. Güzelliğiyle mest eden Çağla Şimşek'in değişimi ağızları açık bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan 'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'e "Bu kadar da güzel olunmaz ki..." yorumları yağdı. İşte sosyal medyayı sallayan Küçük Gelin Çağla Şimşek'in son hali...

Küçük Gelin ile ünlenmişti... Genç oyuncu Çağla Şimşek dekolteli pozları ile mest etti Yok böyle değişim

Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor.

Küçük Gelin ile ünlenmişti... Genç oyuncu Çağla Şimşek dekolteli pozları ile mest etti Yok böyle değişim

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Küçük Gelin ile ünlenmişti... Genç oyuncu Çağla Şimşek dekolteli pozları ile mest etti Yok böyle değişim

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı.

Küçük Gelin ile ünlenmişti... Genç oyuncu Çağla Şimşek dekolteli pozları ile mest etti Yok böyle değişim

Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti.

Küçük Gelin ile ünlenmişti... Genç oyuncu Çağla Şimşek dekolteli pozları ile mest etti Yok böyle değişim

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşlerim'de de yer aldı.

SON DAKİKA